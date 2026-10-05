29. Wiener Regenbogenball: Kartenverkauf startet am 1. November

Wien (OTS) -

Der Wiener Regenbogenball ist inzwischen ein Fixpunkt im Wiener Ballkalender. Ina Pölzl, die Obperson der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, zeigt sich stolz: „Der Wiener Regenbogenball ist zu einer Institution der Wiener Ballsaison geworden und nicht mehr wegzudenken. Schon zum 29. Mal feiern wir im kommenden Jänner Vielfalt, Akzeptanz, Solidarität und die Sichtbarkeit der queeren Community. Alle Besucher*innen des Regenbogenballs werden auch 2027 wieder einen fantastischen, stimmungsvollen Abend verbringen.“ Exklusiver Hauptsponsor des Abends ist erneut L’Oréal.

In den vergangenen Jahren waren die begehrten Ballkarten schnell restlos ausverkauft. Deshalb heißt es auch heuer wieder schnell sein! Der Online-Vorverkauf für die Ballkarten startet am Sonntag, dem 1. November, um 12:00 Uhr mittags.

Buntes und abwechslungsreiches Programm

Die Gäst*innen erwartet auch diesmal wieder ein aufregendes Abendprogramm. Durch den Abend führt einmal mehr Peter Schreiber, bekannt aus der Musik- und Eventbranche. In gewohnter Manier wird der Ballabend durch das Tanzkomitee, unter Anleitung von Tanzmeister Bernard Bach von der Tanzschule Schwebach, im historischen Ballsaal eröffnet. Getanzt wird zur schwungvollen Musik der Wiener Damenkapelle Johann Strauß.

Den Höhepunkt des Ballabends bildet die Mitternachtseinlage: Arne Stephan. Seit vielen Jahren ist er eine feste Größe auf deutschsprachigen Musicalbühnen sowie in Film, Fernsehen und Synchron. Aktuell ist er bei den Vereinigten Bühnen Wien in der Erfolgsproduktion MARIA THERESIA als Kaiser Karl VI. Fredersdorff zu erleben.

Damit die Erinnerungen des Abends nicht verblassen, gibt es für alle Gäst*innen die Möglichkeit, kostenlos ein Foto in der Fotobox oder ein Video in der Videobox zu machen. In der Styling Corner von L’Oréal können sich auch diesmal Ballgäste ihr Make-up für den Abend von professionellen Make-up-Artists auffrischen lassen. Ebenso findet die beliebte Tombola mit großartigen Hauptpreisen beim nächsten Ball wieder statt.

Markus Steup, Gesamtleiter des Regenbogenballs, verspricht den tanzfreudigen Gäst*innen einen unvergesslichen Abend: „Allen Besucher*innen stehen zum Tanzen nicht nur der Ballsaal, sondern auch das Tanzparkett (hosted by The Lipstick Ball) sowie die Ball-Diskothek mit DJ MART.i und DJ Shane offen.“

Regenbogenball Award

Auch 2027 wird der Regenbogenball Award an einen ausgewählten Verein bzw. ein ausgewähltes Community-Projekt verliehen, dank der freundlichen Unterstützung von Out@L’Oréal, dem internen LGBTQIA+ Netzwerk der Mitarbeiter*innen von L’Oréal. Die Einreichung wird von Mitte November bis Ende des Jahres auf der Website des Regenbogenballs möglich sein. Das Regenbogenball-Organisationsteam wählt im Anschluss ein Siegerprojekt aus und wird dieses am Ballabend auf der Bühne prämieren.



Veranstaltung für den guten Zweck

Der Wiener Regenbogenball ist nicht nur ein wunderbarer, unterhaltsamer Abend, sondern auch eine wichtige Benefizveranstaltung für die Community: Der Reinerlös kommt der vielfältigen Arbeit der HOSI Wien zugute. So werden etwa der Betrieb des Vereinslokals „Das Gugg“, Communityprojekte oder die Durchführung der Wiener Regenbogenparade unterstützt.

Der Hauptsponsor des Ballabends, die L’Oréal Groupe, zeigt sich überzeugt, dass der Ball auch diesmal wieder fulminant wird: „Der Wiener Regenbogenball ist weit mehr als ein festlicher Anlass: Er schafft Sichtbarkeit für die LGBTQIA+ Community und setzt ein klares Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Wir freuen uns sehr, die HOSI Wien bereits zum 5. Mal bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen zu dürfen. Auch wir engagieren uns seit jeher für Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inklusion – und möchten dazu beitragen, dass diese Werte nicht nur gefeiert, sondern auch im Alltag gelebt werden.“, so Stefan Lindenthal, Country Coordinator von L’Oréal in Österreich.

Dank der freundlichen Unterstützung von Sponsor*innen und Partner*innen wie bspw. das LGBTQIA+ Netzwerk Out@L’Oréal der L’Oréal Groupe, Schlumberger, John Harris Fitness, Calla Floristik, Gruppenpraxis Schalk:Pichler, Buchhandlung Löwenherz und vielen mehr ist es möglich, den Ball in dieser Form durchzuführen.

Darüber hinaus wird die Organisation des Balls durch das Engagement der Aktivist*innen der HOSI Wien und unzähliger ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen ermöglicht. Ihnen allen gilt unser tiefster Dank.

Eckdaten zum 29. Wiener Regenbogenball

Datum: 23. Jänner 2027

Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien

Veranstalterin: Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Einlass: 19:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Letzter Walzer: 04:00 Uhr