Nachwuchsforschende im Gespräch: APA-Science setzt Interviewreihe „Nachgefragt” fort

Wien (OTS) -

Was fasziniert junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter an der Forschung? Und welche oft verschlungenen Wege führen dorthin? Antworten darauf sammelt APA-Science wieder bei Nachwuchsforschenden an österreichischen Hochschulen, in Institutionen und Unternehmen. Die ersten aktuellen Interviews, nach rund 30 Gesprächen zu Jahresbeginn, sind bereits online.

In der Reihe „Nachgefragt“ beleuchtet APA-Science in den kommenden Monaten, was die jungen Forscherinnen und Forscher in die Wissenschaft geführt hat, woran sie arbeiten, welche Ziele sie haben, aber auch, wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Aktuell zu Wort kommen unter anderem Silvana Rauer-Zechmeister, die am VRVis (Vienna Research Center for Visual Computing) an der 3D-Visualisierung von Extremwetterereignissen forscht, oder Michael Somma von Joanneum Research, der daran arbeitet, mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Wasserversorgung vor Cyberangriffen zu schützen.

Die Interviews sind bei APA-Science unter Nachgefragt: “Nachwuchsforschende im Gespräch“ bzw. https://go.apa.at/8o83TvUE abrufbar.

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