Generali mit neuer Kampagne: Mut braucht starke Partnerschaften

Wien (OTS) -

Mit einer neuen österreichweiten Kampagne rückt die Generali Unternehmen in den Mittelpunkt. Im Zentrum stehen Josef Donhauser, Gründer und Eigentümer der DoN group, sowie Georg Pichler, Gründer und Geschäftsführer von BioFerdl. Trotz unterschiedlicher Ausgangssituationen verbindet beide der Mut, Chancen zu ergreifen und ihre Betriebe Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

„Mut zeigt sich nicht nur in großen Entscheidungen, sondern oft in den vielen kleinen Schritten, die Unternehmer_innen jeden Tag gehen“, so Carolin Kracmer, Marketingleiterin der Generali Österreich. „Mit unserer Kampagne rücken wir Menschen in den Mittelpunkt, die Verantwortung übernehmen, Chancen ergreifen und ihre Zukunft aktiv gestalten. Als starke Partnerin begleiten wir sie mit persönlicher Betreuung, Expertise und langfristiger Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, dass Josef Donhauser und Georg Pichler ihre Geschichten mit uns teilen und die gelebte Partnerschaft sichtbar machen.“

Zwei Wege, zwei Geschichten

Die beiden Protagonisten stehen für unternehmerischen Mut, Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Gleichzeitig rückt die Kampagne die vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Österreich in den Fokus, die das Rückgrat der heimischen Wirtschaft bilden und seit vielen Jahren zu den Kernkundengruppen der Generali zählen. Während Josef Donhauser nach den Anfängen in der elterlichen Konditorei einen der größten Caterer Österreichs schuf, entwickelte Georg Pichler aus dem Familienbetrieb heraus mit BioFerdl ein Unternehmen, das heute Kund_innen in ganz Österreich mit Bio-Obst und -Gemüse beliefert.

Beide Geschichten zeigen, dass Erfolg Zeit, Ausdauer und Mut zum nächsten Schritt braucht. Die Generali macht sichtbar, wie persönliche Betreuung, Vertrauen und langfristige Partnerschaft Menschen bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Josef Donhauser und seinem Generali Kundenbetreuer Berndt Trimmel steht dabei beispielhaft für die Rolle der Generali als verlässliche Partnerin österreichischer Unternehmer_innen.

Echte Geschichten statt Inszenierung

Für die Kampagne wurde direkt an den Standorten der beiden Unternehmer gedreht. Mehrere Videos erzählen ihre persönlichen Geschichten, zeigen ihre Motivation, Herausforderungen und Erfolge und machen auch die Menschen hinter den Marken sichtbar. Ab 5. Oktober ist die Kampagne österreichweit im Streaming-TV, auf Videoplattformen, in sozialen Medien und im Hörfunk live.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.