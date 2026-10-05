  • 05.10.2026, 09:50:03
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  • OTS0037

Lotto: Dreifachjackpot – 3 Millionen Euro für den Mittwoch-Sechser

Solo-Sechser bei LottoPlus mit 105.700 Euro in Vorarlberg und Doppeljackpot beim Joker

Wien (OTS) - 

Aus dem 2-Millionen-Sonntag ist nun ein 3-Millionen-Mittwoch geworden. Denn der Doppeljackpot am Sonntag konnte nicht geknackt werden, und so blieb die Sechser Gewinnsumme von gut 2 Millionen Euro im Topf. Diese Summe wird bis zum Mittwoch um etwa 1 Million auf 3 Millionen Euro steigen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen einfachen Jackpot, und der fand drei Abnehmer:innen. Zwei Gewinne – einmal per Quicktipp und einmal per Normalschein erzielt – in Höhe von jeweils rund 56.800 Euro gehen nach Oberösterreich, ein weiterer Quicktipp-Gewinn nach Wien.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Sechser, und zwar bei der ersten Ziehung. Ein:e Vorarlberger:in war dabei mit dem fünften von fünf Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 105.700 Euro. Bei der zweiten Ziehung blieb ein Sechser aus, sodass die 47 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, jeweils mehr als 3.100 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der kommenden Runde geht es pro Ziehung um jeweils rund 130.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb zum zweiten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang aus, da erneut niemand die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte. Am Mittwoch geht es also um einen Doppeljackpot und damit um rund 500.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 4. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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