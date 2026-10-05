Totschnig: Einreichfrist für Neptun Staatspreis für Wasser bis 31. Oktober verlängert

Wien (OTS) -

Für den Neptun Staatspreis für Wasser 2027 können Projekte und Beiträge nun bis 31. Oktober 2026 eingereicht werden. Die Frist wurde in allen fünf Kategorien verlängert. Gesucht werden innovative Ideen aus Forschung und Bildung, kreative Arbeiten sowie regionale Projekte rund um Wasser.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Der heurige Sommer hat gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Wasserressourcen zu schützen und sorgsam mit ihnen umzugehen. In ganz Österreich arbeiten Menschen an Ideen und konkreten Lösungen dafür. Mit der verlängerten Einreichfrist geben wir ihnen mehr Zeit, ihre Projekte beim Neptun Staatspreis für Wasser vorzustellen. Dieses Engagement wollen wir sichtbar machen und auszeichnen.“



Einreichungen in fünf Kategorien möglich

In der Kategorie WasserFORSCHT sind Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung gefragt. WasserBILDUNG zeichnet Initiativen zur Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung aus, WasserKREATIV widmet sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit Wasser. Für WasserREGIONAL sind lokale und regionale Projekte rund um den Lebensraum Wasser, den Schutz vor Wassergefahren, die Klimawandelvorsorge und Wassererlebnisse gefragt. Der Foto- und Videowettbewerb WasserWIEN steht unter dem Motto „Mein Wiener Wasser Moment“.



Teilnehmen können unter anderem Privatpersonen, Vereine, Initiativen, Gemeinden, Unternehmen und Bildungseinrichtungen sowie Personen aus Forschung und Wasserwirtschaft. Insgesamt werden 21.000 Euro Preisgeld vergeben. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im März 2027 anlässlich des Weltwassertages ausgezeichnet.



Über den Neptun Staatspreis für Wasser

Der Neptun Staatspreis für Wasser ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach und der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband für nachhaltige und kreative Wasserprojekte sowie Innovationen rund um Wasser verleihen. Patenschaften für einzelne Kategorien übernehmen die Stadt Wien – Wiener Wasser, die Kommunalkredit Public Consulting, VERBUND und die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative. Die Kategorie WasserREGIONAL wird zusätzlich von den Bundesländern unterstützt.



Einreichung und Informationen: www.neptun-staatspreis.at

Bildmaterial: Download

Abdruck honorarfrei.



Jetzt einreichen: www.neptun-staatspreis.at



Bildmaterial unter: https://cloud.tatwort.at/s/EXXZzYtg9JQQe8P

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