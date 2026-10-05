Familienmesse „Family+“ von 16. bis 18. Oktober in der Messe Tulln

St. Pölten (OTS) -

Von 16. bis 18. Oktober wird die Messe Tulln zum Hotspot für Spiel, Spaß & Freizeit in Niederösterreich. „Ein Wochenende lang dreht sich alles um gemeinsame Erlebnisse, neue Trends, kreative Ideen und jede Menge Action für die ganze Familie. Ob spielen, basteln, ausprobieren, entdecken oder informieren – bei der Messe ist für jeden etwas dabei“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Besucherinnen und Besucher können die neuesten Brettspiele testen, bei spannenden Mitmach-Stationen selbst aktiv werden, kreative Workshops besuchen und sich über aktuelle Trends rund um Freizeit, Sport, Urlaub und Ausflugsziele informieren. Von attraktiven Familienangeboten über Freizeit & Sport bis hin zu spannenden Urlaubsideen: Die Messe bietet jede Menge Inspiration für gemeinsame Unternehmungen. Und während die Kleinen nach Herzenslust ausprobieren und entdecken, können sich Eltern über neue Angebote und Ausflugsziele informieren. Ein Fixpunkt für Familien ist auch der Infostand des Familienlandes*Niederösterreich mit Kreativstation, Fotobox sowie Informationen über Vorteile, Projekte und Aktivitäten für alle Generationen und natürlich zum Familienland*Pass.

Ein besonderes Highlight: Mit dem Ticket für die Family+ geht es gleichzeitig auch zu den Modellbautagen in der Messe Tulln. Gemeinsam präsentieren die beiden Veranstaltungen mehr als 200 Ausstellerinnen und Aussteller und sorgen damit für ein riesiges Angebot an Ideen, Produkten und Erlebnissen. Exklusiver Vorteil mit dem Familienland*Pass: Mit der gültigen Vorteilskarte kostet die Family Tageskarte 32 Euro (statt 39 Euro), die Family 2-Tageskarte nur 55 Euro (statt 62 Euro). Besucherinfos und alle Details online auf www.familienland.at.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]