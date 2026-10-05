Wiener Volksschulkinder lernen Tierschutz mit dem Heft „Wiener Tierprofi Heimtiere“

Wien (OTS) -

Seit bereits zwölf Jahren stellt das Veterinäramt der Stadt Wien (MA 60) das Unterrichtsheft „Tierprofi-Heimtiere“ allen Kindern der 3. Schulstufe kostenlos zur Verfügung. Ziel des vom Verein „Tierschutz macht Schule“ entwickelten Heftes ist es, Wissen über die Bedürfnisse von Heimtieren kindgerecht zu vermitteln.

„Der Wiener Tierprofi Heimtiere ist ein wichtiger Beitrag zur Tierschutzbildung für alle, denn Kinder geben ihr erlerntes Wissen an Familie und Freund*innen weiter“, ist Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Und Tierschutz endet nicht beim Tier: Wer sich mit den Bedürfnissen von Tieren auseinandersetzt, entwickelt Empathie und Rücksichtnahme. Das wirkt sich positiv auf unser Zusammenleben aus.“

Kater Klaro vermittelt Tierschutzwissen spielerisch

„Das Herzstück des Hefts ist der Comic-Kater Klaro“, erklärt Lea Mirwald, Geschäftsführerin des „Vereins Tierschutz macht Schule. „Kater Klaro vermittelt den Kindern, dass Tiere kein Spielzeug sind. Er stellt ihnen Aufgaben und Rätsel und sorgt so dafür, dass sie die Bedürfnisse verschiedener Heimtiere kennenlernen. So lernen die Schüler*innen zum Beispiel spielerisch, wie das ideale Zuhause für Katzen aussehen sollte und was im richtigen Umgang mit Hunden zu beachten ist.“

Verantwortungsbewusstsein für Tiere

Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, liegt das Magazin besonders am Herzen: „Tierschutz gewinnt in der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung. Unsere Amtstierärzt*innen sehen jeden Tag, dass es noch immer viele Wissenslücken gibt, wenn es um die Bedürfnisse unserer Heimtiere geht. Umso wichtiger ist es uns, Kindern früh zu vermitteln, dass Tierhaltung mit Verantwortung verbunden ist – und die beginnt schon vor der Anschaffung eines Tieres. Dazu gehört etwa auch der bewusste Verzicht auf den Kauf von Qualzuchtrassen. Dieses und viele weitere wichtige Themen werden im „Wiener Tierprofi Heimtier“ kindgerecht erklärt. Deshalb freuen wir uns, dass wir das Heft heuer bereits zum 12. Mal an die Wiener Schulen verteilen können.“

Pädagogisch aufbereitet und laufend aktualisiert

Bei der Entwicklung des Magazins haben Fachleute aus Tierschutzforschung und Praxis ihr Wissen zur Verfügung gestellt. Der Inhalt wird regelmäßig mit den neuesten Erkenntnissen im Tierschutz ergänzt. Die kindgerechte Aufbereitung übernimmt der Verein „Tierschutz macht Schule“. Ergänzend zum Unterrichtsheft gibt es ein eigenes Begleitheft für die Lehrkräfte, damit die Inhalte auch im Unterricht gut erarbeitet werden können.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ bietet neben pädagogisch geprüften Lehrmaterialien auch Vorträge und Broschüren, sowie Fortbildungen und Kurse für Lehrer*innen an.

Weiterführende Informationen: www.tierschutzmachtschule.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)