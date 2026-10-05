  • 05.10.2026, 09:28:32
  • /
  • OTS0029

Wohnkosten steigen, Wohnraum bleibt knapp: Multifunktionale Möbel gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Wien (OTS) - 

In Österreich sind die Wohnkosten innerhalb von zehn Jahren um rund 35 Prozent gestiegen, in Deutschland lebten 2025 rund 11,7 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. Multifunktionale Möbel bieten eine Möglichkeit, vorhandenen Wohnraum flexibler zu nutzen.
Die Idee ist nicht neu: Schon vor mehr als 100 Jahren wurden Möbel entwickelt, die sich zusammenklappen, verstauen oder für mehrere Zwecke nutzen ließen. Was damals vor allem eine platzsparende Lösung für kleine Wohnungen war, bekommt angesichts steigender Wohnkosten und knapper Wohnflächen neue Aktualität. In Österreich sind die Wohnkosten zwischen 2015 und 2025 um rund 35 Prozent gestiegen, bei Mietwohnungen sogar um knapp 40 Prozent. Auch in Deutschland ist der vorhandene Wohnraum nicht für alle Haushalte ausreichend: 2025 lebten rund 11,7 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. In Städten lag der Anteil mit 16,9 Prozent sogar noch ... weiterlesen

Rückfragen & Kontakt

ISI mobili
Daniel Moser
Telefon: 0676 832 362 40
E-Mail: [email protected]
Web:
https://www.isi-mobili.at/ueber-uns/presseartikel
https://shop.isi-mobili.at
www.stauraumzauberer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ISI mobili Möbelsysteme GmbH

Rückfragen & Kontakt

ISI mobili
Daniel Moser
Telefon: 0676 832 362 40
E-Mail: [email protected]
Web:
https://www.isi-mobili.at/ueber-uns/presseartikel
https://shop.isi-mobili.at
www.stauraumzauberer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright