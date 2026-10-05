  • 05.10.2026, 09:06:02
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  • OTS0024

Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

276 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 4. Oktober 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker, ein Leichtmotorrad-Lenker, ein Fußgänger, ein Mitfahrer eines Microcars und ein Moped-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Am Wochenende verunglückten vier der neun verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf Landesstraßen L und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Tirol und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Vorrangverletzung, Überholen, gesundheitliche Beeinträchtigung und Fehlverhalten eines Fußgängers. Fünf tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 4. Oktober 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 276 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 325 und 2024 282.

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