„Wanderful Vienna“: WienTourismus lädt zum Flanieren statt Abhaken ein

Wien (OTS) -

Der WienTourismus stellt mit seiner neuesten internationalen Imagekampagne Wien als Stadt der Kunst, Kultur und inspirierenden Pausen ins Rampenlicht. Neben Hotspots im öffentlichen Raum in den USA, Kanada und im Vereinigten Königreich wird die Kampagne auch in renommierten Online- und Printmedien wie etwa Condé Nast Traveler, Vogue und New York Times Magazine noch bis 3. November ausgespielt.

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Wer Wien besucht, bewundert meist die großen Museen, die imperiale Architektur und die weltberühmten Wahrzeichen der Stadt. Doch Wien ist mehr als eine Sammlung von Must-sees. Mit „Wanderful Vienna“ rückt der WienTourismus jene Qualität in den Fokus, die Wien von vielen anderen Metropolen unterscheidet: die Möglichkeit, Kultur und Lebensqualität bequem miteinander zu verbinden und Eindrücke bewusst wirken zu lassen.

„Wien zählt weltweit zu den wichtigsten Kulturmetropolen. Gleichzeitig verfügt die Stadt über eine außergewöhnliche Dichte an Parks, Gärten und Freiräumen, die Kunst- und Naturerlebnisse auf einzigartige Weise verbinden. Mit ,Wanderful Vienna‘ machen wir genau jene Qualitäten sichtbar, die Wien international wettbewerbsfähig machen und die Attraktivität des Standorts langfristig stärken. Internationale Positionierung ist kein Selbstzweck, sondern eine Investition in Wertschöpfung, Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt“, sagt Wiens Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Wien ist keine Stadt, die man nach dem Checklisten-Prinzip abhaken sollte. Sie entfaltet ihre Wirkung oft zwischen den Sehenswürdigkeiten: beim Spaziergang durch einen Park, in einer stillen Gasse oder auf dem Weg von einem Kulturerlebnis zum nächsten. Genau dieses Zusammenspiel aus Weltklasse-Kultur und außergewöhnlicher Lebensqualität macht die Stadt international so attraktiv. Mit ,Wanderful Vienna‘ stärken wir unser internationales Markenprofil und laden Menschen dazu ein, Wien zunächst kennenzulernen und anschließend auf ihre ganz persönliche Weise zu entdecken“, erklärt WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner.

Wien-Momente auf den Straßen der Welt

Statt Sehenswürdigkeiten im Eiltempo abzuhaken, lädt „Wanderful Vienna“ dazu ein, sich der Stadt hinzugeben. Die Kampagne macht das Flanieren durch die ruhigen, choreografierten Bewegungen ihrer Protagonist:innen zur Kunstform und rückt eine Qualität in den Mittelpunkt, die Wien von vielen Metropolen unterscheidet: Raum für Entschleunigung zwischen kulturellen Höhepunkten. In einer Welt, die seit 1980 um rund 15 Prozent schneller geworden ist, trifft diese Haltung den Wunsch vieler Menschen nach bewussteren Reiseerlebnissen. Flaniert wird dabei unter anderem vor dem Naturhistorischen Museum, im Schlosspark Schönbrunn und im Burggarten.

Ausgespielt werden die Sujets über großflächige Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Standorte in New York, Toronto und London. Zu den prominenten Platzierungen zählen unter anderem das Port Authority Midtown Bus Terminal in Manhattan, das Eaton Centre in Toronto sowie ausgewählte Plakatflächen und U-Bahn-Stationen im Londoner Stadtgebiet. Ergänzt werden die statischen Werbemittel durch animierte Umsetzungen der Sujets. Parallel dazu ist „Wanderful Vienna“ in ausgewählten Premium- und Lifestylemedien präsent. Dazu zählen unter anderem Condé Nast Traveler, Vogue, The New Yorker, die Financial Times, The Globe and Mail sowie weitere internationale Medien in den Zielmärkten USA, Kanada, Vereinigtes Königreich und Südkorea.

Wer die Kunst des Flanierens nicht dem Zufall überlassen möchte, findet auf der Landingpage wanderful.wien.info Inspiration für den nächsten Wien-Moment. Dort warten ein augenzwinkernder Leitfaden zum Flanieren sowie ein interaktives Quiz, das anhand persönlicher Vorlieben zur individuellen Wiener Flaniermeile führt. Ganz im Sinne der Kampagne gilt dabei: Nicht möglichst viel sehen, sondern das Richtige entdecken.

Links

Kampagnen-Website: wanderful.wien.info / wanderful.vienna.info