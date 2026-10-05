Noch mehr Tempo für die Wärmewende im Gebäudebestand: EnerCube und Panasonic fixieren strategische Partnerschaft

Köstendorf/München (OTS) -

Neue Modellreihe der Wärmepumpen-Heizzentralen eröffnet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in großen Gebäuden und die Forcierung der Wärmewende in Gewerbe, Industrie und kommunalen Gebäudebeständen. Marktstart ab 2027 in Deutschland und Österreich geplant.

EnerCube entwickelt und fertigt vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen, die den Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf eine nachhaltige Wärmeversorgung in bestehenden Gebäuden ermöglichen. Das Unternehmen aus Salzburg bündelt dafür Wärmepumpen und die erforderliche Heiztechnik in einer vollständigen Einheit – den sogenannten Cubes - die außerhalb eines Gebäudes aufgestellt werden. Nun erweitert EnerCube seine bestehende Produktpalette um eine neue Modellreihe und gewinnt dafür mit Panasonic eines der weltweit führenden Unternehmen und Produzenten von Heizungs- und Klimatisierungsprodukten als strategischen Partner. Die Zusammenarbeit wird erstmals auf der Expo Real in München vorgestellt. Der Marktstart der neuen EnerCube-Modellreihe ist ab 2027 in Deutschland und Österreich geplant. Weitere Märkte sollen folgen.

Vorgefertigte Heizzentralen für den seriellen Heizungstausch

Bei der Umrüstung bestehender Gebäude auf eine nachhaltige Wärmeversorgung treffen Immobilieneigentümer und Bestandshalter häufig auf ähnliche Herausforderungen: wenig Platz im Technikraum, aufwendige Installationsarbeiten, begrenzte Fachkräftekapazitäten und hohe Anforderungen an den Schallschutz. EnerCube begegnet diesen Herausforderungen mit vorgefertigten Heizzentralen. Die einzelnen Komponenten werden bereits im Werk zur Heizzentrale zusammengebaut. Damit wird eine serielle Dekarbonisierung von großen Gebäudebeständen in kurzer Zeit und ohne lange Unterbrechung der Wärmeversorgung ermöglicht.

Strategische Kooperation mit Panasonic bei neuer Modellreihe

Für die neue Modellreihe integriert EnerCube Luftwärmepumpen der Big Aquarea M-Serie von Panasonic in seine Heizzentralen. Gefertigt werden die Wärmepumpen hier in Europa, konkret in der im Vorjahr eröffneten Panasonic Fabrik in Pilsen (Tschechien). Das Salzburger Unternehmen verantwortet die Entwicklung und ganzheitliche Fertigung der Heizzentralen und greift dabei auf die etablierte Wärmepumpentechnologie von Panasonic zurück. Die strategische Partnerschaft umfasst auch den Vertrieb: Die Heizzentralen werden über EnerCube, Panasonic und Drittpartner angeboten. Damit erweitert EnerCube seine Vertriebswege und den Zugang zu weiteren Kundengruppen. Panasonic wiederum ergänzt sein Angebot um vorgefertigte Heizzentralen von EnerCube.

„Wir wollen den Heizungstausch so einfach machen, dass sich auch große Gebäudebestände mit überschaubarem Aufwand und wirtschaftlich tragfähigen Investitionskosten auf eine nachhaltige Wärmeversorgung umstellen lassen. Mit Panasonic gewinnen wir hier den idealen Partner, der auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Produktion von Heiz- und Kühlsystemen zurückgreifen kann. Wir sind überzeugt, dass wir damit eine weitere hochattraktive Modellreihe in den Markt bringen, welche ein Gamechanger für die Wärmewende sein wird“, so David Riedl, Co-Gründer und Geschäftsführer von EnerCube.

„Mit der neuen Modellreihe erweitern wir unser Angebot an vorgefertigten Heizzentralen auf Basis von Panasonic Luftwärmepumpen und schaffen damit Lösungen, die durch ihre kompakte Bauweise, hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit überzeugen“, so Laurenz Sutterlüty, Co-Gründer und Geschäftsführer von EnerCube.

„Panasonic steht seit Jahrzehnten für innovative und zuverlässige Heiz- und Klimalösungen. Die Zusammenarbeit mit EnerCube ergänzt unser Portfolio um einen neuen Ansatz für den seriellen Heizungstausch. Gemeinsam bieten wir Kunden eine leistungsstarke Gesamtlösung, die Installationsaufwand reduziert, Planungsprozesse vereinfacht und die Modernisierung großer Gebäudebestände wirtschaftlich unterstützt“, so José Manuel Alves, Regional Director Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning DACH, Irland und UK.

Neue Möglichkeiten für Gewerbe, Industrie und große Gebäudekomplexe

Wohngebäude bleiben ein zentraler Schwerpunkt von EnerCube. Mit geringeren Investitionskosten gegenüber der bestehenden Modellreihe und einer höheren Leistung wird der serielle Heizungstausch nun auch für Gewerbe, Einzelhandel und Industrie attraktiv. Die neue Reihe erreicht bis zu 180 kW Wärmepumpenleistung und ermöglicht damit, größere Gebäude mit einem einzelnen Cube zu versorgen, für die bisher zwei Einheiten erforderlich waren. Auch kommunale Gebäude und weitere größere Gebäudekomplexe zählen zu den möglichen Einsatzbereichen.

EnerCube ermöglicht die Wärmewende im Gebäudebestand

Die Cubes benötigen in etwa die Aufstellfläche eines Autoparkplatzes und sind etwa 2,6 m hoch. Darin sind Wärmepumpen, Heiztechnik, Steuerung und Schallschutz vollständig integriert – gewissermaßen ein fertig ausgestatteter Heizraum, der außerhalb des Gebäudes aufgestellt und an dessen Wärmeversorgung angeschlossen wird. Neben dem Heizen sind Kühlen und Warmwasserbereitung möglich. Ein integriertes Schallschutzkonzept sowie Gestaltungsmöglichkeiten wie Holzfassade oder Gründach unterstützen die Einbindung in unterschiedliche Gebäudeumgebungen. Die Entwicklung und Fertigung dieser Heizzentralen sind die Kernkompetenz des 2023 von Laurenz Sutterlüty und David Riedl gegründeten Unternehmens. Neben den Hardwarelösungen bietet EnerCube digitale Tools, mit denen sich die Umstellung ganzer Quartiere und Immobilienportfolios in Sekundenschnelle kalkulieren lassen.

Über die EnerCube GmbH

EnerCube entwickelt und fertigt vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen für den seriellen Heizungstausch und treibt damit die Wärmewende im Gebäudebestand voran. Das 2023 von Laurenz Sutterlüty und David Riedl gegründete Unternehmen mit Sitz in Köstendorf bei Salzburg verbindet Wärmepumpen, Hydraulik, Elektrik, Regelungstechnik und Schallschutz zu einer modularen Gesamtlösung. Die außerhalb des Gebäudes aufgestellten Heizzentralen vereinfachen den Umstieg von fossilen Heizsystemen auf eine Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und reduzieren den Installationsaufwand vor Ort erheblich. Der Schwerpunkt liegt auf Mehrfamilienhäusern und den Anforderungen der Wohnungswirtschaft. Mit standardisierten Systemen unterstützt EnerCube Immobilieneigentümer, Bestandshalter und Contracting-Unternehmen dabei, den Heizungstausch über größere Gebäudebestände hinweg planbar und skalierbar umzusetzen. Weitere Informationen unter www.enercube.at.

Über Panasonic Lösungen für Heizung und Kühlung

Mit über 60 Jahren Erfahrung, Standorten in mehr als 120 Ländern und über 200 Millionen verkauften Verdichtern ist Panasonic eines der führenden Unternehmen der Heiz- und Klimabranche weltweit. Panasonic bietet innovative Lösungen zum Klimatisieren und Beheizen von Wohngebäuden, Büros, gewerblichen Einrichtungen und Industriegebäuden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Qualität gelegt. Alle Geräte müssen den hohen Qualitätsanforderungen der Panasonic-Entwicklungsabteilung an Haltbarkeit, Funktion und Design entsprechen, bevor sie auf dem Weltmarkt angeboten werden.

Dabei achten die Entwicklungs-Ingenieure von Panasonic stets darauf, dass die strengsten Normen in Bezug auf Energieverbrauch, Umwelt und Geräuschemission erfüllt werden. So sorgt Panasonic weltweit für gesundes Raumklima, umweltschonende Heizungen und sparsame Warmwasserbereitung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website http://www.aircon.panasonic.de.

Über die Panasonic Gruppe

Die 1918 gegründete Panasonic-Gruppe, die heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie ist, wechselte am 1. April 2022 zu einem operativen Unternehmenssystem mit der Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft und acht Unternehmen unter ihrem Dach. Für das Geschäftsjahresende zum 31. März 2026 meldete die Gruppe einen konsolidierten Nettoumsatz von ca. 46 Milliarden Euro (8.048,7 Milliarden Yen). Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/