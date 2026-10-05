  • 05.10.2026, 08:34:32
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Bergbauernschule Hohenlehen holt bei Schnapsbrenner-Olympiade fünfmal Gold

LR Teschl-Hofmeister: Bäuerliche Tradition des Schnapsbrennens wird auf hohem Niveau weitergeführt

St. Pölten (OTS) - 

Alle zwei Jahre messen sich bei der Schnapsbrenner-Olympiade die Schnaps- und Likörproduzentinnen und -produzenten aus dem Dreiländereck der Eisenstraße. Im Rahmen des Sonntagberger Marktfestes wurden vor Kurzem die besten Destillate und Liköre aus Niederösterreich, der Steiermark und Oberösterreich ausgezeichnet. Dabei holte die Bergbauernschule Hohenlehen Goldmedaillen mit dem Zwetschkenbrand, dem Zwetschkenbrand Barrique, dem Quittenbrand, dem Himbeerlikör und dem Nusslikör.

„Die Bergbauernschule Hohenlehen ist nicht nur bei der Waldarbeit im absoluten Spitzenfeld, auch die Erzeugung von hochwertigen Edelbränden zählt nun zur Domäne der Fachschule. Ich gratuliere dem gesamten Schulteam und im Besonderen Wirtschaftsleiter Hubert Rumpl zu diesen hohen Auszeichnungen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Damit wird die bäuerliche Tradition des Schnapsbrennens auf hohem Niveau weitergeführt und im praktischen Unterricht wird dieses alte Handwerk an die junge Bauerngeneration weitergegeben.“

„Ich bin stolz darauf, mit wie viel Engagement und Leidenschaft an unserer Schule auch in diesem Handwerksbereich gearbeitet wird. So kann der Funke der Begeisterung auf die künftigen Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer überspringen, damit auch in Zukunft Spirituosenspezialitäten auf den Bauernhöfen erzeugt werden“, freut sich Direktorin Maria Ottenschläger.

„Früher wurde auf den Bauernhöfen meist nur in den kalten Wintermonaten mit sehr einfachen Geräten gebrannt. Heute hingegen sind eine zeitgemäße Destillationsanlage und vollreifes Obst für die Maische notwendig, um qualitativ hochwertige Schnäpse zu erzeugen. Zudem ist sehr viel Erfahrung gefragt, was das passende Timing und den richtigen Temperaturverlauf beim Brennen betrifft“, erklärt Wirtschaftsleiter Hubert Rumpl, der für das Schnapsbrennen verantwortlich zeichnet.

Insgesamt gab es bei der 12. Schnapsbrenner-Olympiade in Sonntagberg 107 Einreichungen. Der Bewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]

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