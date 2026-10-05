Erfolgreicher Verpackungstag an der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

– Der österreichische Verpackungstag ist bereits eine Institution. Alle, die in der Verpackungsbranche Rang und Namen haben, treffen sich, um über die Zukunft zu sprechen. Konkret geht es darum, Verpackungen zu entwickeln, die das Produkt schützen und gleichzeitig nachhaltig sind. Denn die EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation) sieht vor, bis 2030 alle Verpackungen recyclingfähig zu machen.

Studiengang Nachhaltige Verpackungstechnologie einzigartig in Österreich

Dass die hochrangige Veranstaltung bereits zum zweiten Mal an der Hochschule Campus Wien stattfindet, ist kein Zufall, erklärt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien: „Die Hochschule Campus Wien ist hier zukunftsweisend. Als einzige Hochschule in Österreich bieten wir den Studiengang Nachhaltige Verpackungstechnologie an und bilden junge Menschen aus, künftig selbst umweltfreundliche Verpackungen zu entwickeln.“

Silvia Apprich, Departmentleiterin Applied Life Sciences sowie Studiengangsleiterin Nachhaltige Verpackungstechnologie und Sustainable Packaging Design and Technology, spricht von einem wichtigen Branchentreff, wo in aktuellen Verpackungsfragen Lösungen diskutiert werden. „Wir wenden uns direkt an die Industrie. Industrie und Wirtschaft stehen hier vor großen Herausforderungen, wir unterstützen sie, diese zu meistern. Auch unsere vier Studiengänge sind berufsbegleitend und für Berufstätige in der Verpackungsbranche maßgeschneidert. Beim Verpackungstag hoffen wir, neue Einblicke zu bekommen. Wir freuen uns über jeden Input. Kooperationen sind für uns wichtig und zukunftsweisend.“

Bernhard Rainer, Leiter des Forschungszentrums Sustainabilty and Packaging stellt die Forschungsgruppen vor: Sicherheitsbewertung, Life Cycle Assessment, Circular Materials und Circularity & Resources. „Wir bilden damit in unserer Forschung die komplette Wertschöpfungskette ab. Eines unserer derzeitigen Ziele ist, dass unser Forschungszentrum um ein akkreditiertes Prüflabor erweitert wird.“

Konsument*innen wünschen Papierverpackungen

Konsument*innen lieben Papierverpackungen und halten Papier für nachhaltig. Doch die Verpackung muss in erster Linie das Produkt schützen, also die Haltbarkeit garantieren und Wasser, Hitze, Sauerstoff und ähnliche Umwelteinflüsse abhalten. Vorträge aus der Praxis gingen auf diese Herausforderungen und die Papierverpackungen der Zukunft ein.

RECOLAP – Forschungsprojekt der Hochschule Campus Wien

Auch die Hochschule Campus Wien widmet sich mit dem Forschungsprojekt RECOLAP der Frage, wie beschichtete Papierverpackungen aussehen müssen, um gut recycelbar zu sein. 161 papierbasierte Verpackungen aus dem österreichischen Lebensmittelhandel hat das Forschungsteam gekauft. Die Analyse hat ergeben, dass jede zweite Verpackung kunststoffbeschichtet war. Das Ziel des RECOLAP Projektleiters Julian Selinger: „Wir machen Papierverpackungen dicht und recyclingfähig. Wir entwickeln in unserem Forschungsprojekt neue Beschichtungen, die recyclingfähig, kostengünstig und biologisch abbaubar sind.“

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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