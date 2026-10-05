Mit dem Familienland*Pass günstig durch den Herbst

St. Pölten (OTS) -

Der Herbst zeigt sich von seiner bunten Seite und mit dem Familienland*Pass warten bis 15. November zahlreiche vergünstigte Erlebnisse sowie Rabatte auf Familien in Niederösterreich.

„Ob spannende Ausflugsziele, tierische Begegnungen, kulturelle Entdeckungen oder abwechslungsreiche Freizeitangebote – der ‚Bunte Herbst‘ lädt dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und mit der Familie die Vielfalt des Landes zu entdecken“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die 15 teilnehmenden Partnerbetriebe, die im Aktionszeitraum spezielle Rabatte anbieten – zusätzlich zu den ganzjährigen Aktionen der rund 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes.

„Der Familienland*Pass begleitet Familien das ganze Jahr über mit wertvollen Freizeit- und Serviceangeboten. Gerade im Herbst gibt es besonders viele Möglichkeiten, die Freizeit gemeinsam aktiv zu gestalten und gleichzeitig das Familienbudget zu entlasten“, betont Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Der „Bunte Herbst“ macht Lust darauf, bekannte Lieblingsorte wiederzuentdecken und neue Ausflugsziele in Niederösterreich kennenzulernen.

Alle Details zum Familienland*Pass Familienland-App sowie unter www.familienland.at.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]