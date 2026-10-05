Alpine Hospitality Masterclass: Wie Hotelimmobilien wirtschaftlich zukunftsfähig werden

Salzburg/Anif (OTS) -

Steigende Bau- und Finanzierungskosten, neue Betreiberkonzepte, veränderte Gästebedürfnisse und höhere Anforderungen an Energieeffizienz erhöhen den Investitions- und Entscheidungsdruck in der alpinen Hotellerie. Wie sich Hotelimmobilien unter diesen Rahmenbedingungen wirtschaftlich tragfähig entwickeln, modernisieren und finanzieren lassen, steht im Mittelpunkt der „Alpine Hospitality Inside – Masterclass“, die am Dienstag, 24. November 2026, im Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg stattfindet.

Iinitiiert wird das eintägige Praktikerseminar von Thomas Reisenzahn und Marco Riederer. Die Masterclass richtet sich an Eigentümer, Betreiber, Nachfolger, Hoteliers, Projektentwickler, Investoren, Banken, Architekten, Planer und Führungskräfte der alpinen Ferienhotellerie.

Hotelimmobilie muss als Ertragsimmobilie gedacht werden

„Nicht Größe oder Optik entscheiden letztlich über den wirtschaftlichen Erfolg eines Hotelprojekts, sondern ein belastbares Konzept“, lautet eine der zentralen Thesen der Veranstaltung. Investitionen müssten deshalb frühzeitig aus betriebswirtschaftlicher, immobilienwirtschaftlicher und finanzierungsseitiger Perspektive geprüft werden.

Entscheidend sei, bereits vor Planungs- und Baubeginn zu klären, welche Flächen tatsächlich Wert und Ertrag schaffen, welche Investitionen wirtschaftlich tragfähig sind und wie Architektur, Betriebskonzept und Finanzierung zusammenspielen.

Die Leitfrage der Masterclass lautet daher: Wie entstehen Hotelimmobilien, die heute finanzierbar, morgen wettbewerbsfähig und auch in zehn Jahren wirtschaftlich erfolgreich sind?

Investieren bleibt notwendig – Fehlinvestitionen werden teurer

Für viele Hotelbetriebe besteht ein Spannungsfeld: Wer notwendige Investitionen verschiebt, riskiert mittelfristig Wettbewerbsfähigkeit und Immobilienwert. Gleichzeitig können falsch dimensionierte oder unzureichend vorbereitete Investitionen Liquidität, Rentabilität und Finanzierung belasten.

Die Masterclass betrachtet die Hotelimmobilie deshalb über ihren gesamten Lebenszyklus. Themen sind unter anderem Positionierung, wirtschaftliche Benchmarks, Renditen, Baukosten, Machbarkeitsstudien, Flächenplanung, Architektur, Finanzierung, Bankfähigkeit, Resilienz und langfristige Wertsteigerung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie sich der Wert einer Hotelimmobilie bestimmen und gezielt entwickeln lässt. Beleuchtet werden dabei Ertragswert, Substanzwert und Marktwert ebenso wie die Hotelimmobilie als Betriebs-, Familien- und Vermögenswert.

Von Wirtschaftlichkeit und Architektur bis zum Banken-Stresstest

Zu den Vortragenden und Fachleuten zählen unter anderem Thomas Reisenzahn, Marco Riederer, Erich Langthaler und Richard Doll-Urbanek (Prodinger Tourismusberatung), Manuel Scheffauer, LL.M., MA und Josef May (Prodinger St. Johann), Mag. Gisela Loidolt, MRICS (Hospitality Rocks), DI (FH) Georg Stadlhofer, MSc., CMC, MRICS (Drees & Sommer Österreich), Arch. Dipl.-Ing. Harry Ahmadian, BSc. (Steininger.Architects), Mag. Hans-Peter Weinhandl (REGULUS Real Estate) sowie Dipl.-Vw. Claus Rominger (Wiener Privatbank SE).

Neben aktuellen Branchenkennzahlen und Baukosten werden die Vortragenden auch darauf eingehen, welche wirtschaftlichen Verbesserungen notwendig sind, damit sich Investitionen rechnen, welche Voraussetzungen Banken heute an Hotelprojektfinanzierungen stellen und wie sich unterschiedliche Zins-, Markt- und Ertragsszenarien auf die Finanzierbarkeit auswirken.

Ein sogenannter Banken-Stresstest soll zudem zeigen, unter welchen Bedingungen ein Hotelbetrieb langfristig tragfähig bleibt und wann die Immobilie selbst zum finanziellen Risiko werden kann.

Alpine Hospitality Inside – Masterclass

Termin: Dienstag, 24. November 2026 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Hotel Hubertushof, Alpenstraße 110, 5081 Anif bei Salzburg

Teilnahmegebühr: EUR 380,- zzgl. USt., inklusive Praxis-Seminarunterlagen

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Programmübersicht

Details und Anmeldung unter www.alpine-hospitality-inside.at

Die Masterclass richtet sich an Entscheidungsträger, die Hotelimmobilien nicht isoliert als Bauprojekt, sondern als Zusammenspiel von Betrieb, Immobilie, Finanzierung und langfristiger Wertentwicklung verstehen und fundierte Investitionsentscheidungen treffen wollen.