Nationalpark Hohe Tauern ruft zur Bartgeier-Zählung auf

Matrei in Osttirol; Mittersill; Großkirchheim (OTS) -

Der Nationalpark Hohe Tauern ruft anlässlich des Internationalen Bartgeier-Zähltags am 10. Oktober 2026 dazu auf, im österreichischen Alpenraum nach den „Giganten der Lüfte“ Ausschau zu halten. Gesucht werden Bartgeier-Sichtungen zwischen 10. und 17. Oktober. Schwerpunkttag ist der Samstag, 10. Oktober 2026, zwischen 09:00 – 15:00 Uhr. Gemeldet werden sollen möglichst Datum, Uhrzeit, Ort, Beobachtungsdauer, Flugrichtung, Gefiederfärbung und mögliche Flügelmarkierungen sowie Fotos oder Videos. Meldungen an: [email protected].

Ausführlichere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://hohetauern.at/de/np-blog/nationalpark-blog/27-news/2787-auf-die-plaetze-fertig-los-bartgeier-zaehlen.html