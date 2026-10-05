  • 05.10.2026, 07:59:02
  • /
  • OTS0007

Nationalpark Hohe Tauern ruft zur Bartgeier-Zählung auf

Schwerpunkttag: Samstag, 10. Oktober 2026

Adulter Bartgeier
Matrei in Osttirol; Mittersill; Großkirchheim (OTS) - 

Der Nationalpark Hohe Tauern ruft anlässlich des Internationalen Bartgeier-Zähltags am 10. Oktober 2026 dazu auf, im österreichischen Alpenraum nach den „Giganten der Lüfte“ Ausschau zu halten. Gesucht werden Bartgeier-Sichtungen zwischen 10. und 17. Oktober. Schwerpunkttag ist der Samstag, 10. Oktober 2026, zwischen 09:00 – 15:00 Uhr. Gemeldet werden sollen möglichst Datum, Uhrzeit, Ort, Beobachtungsdauer, Flugrichtung, Gefiederfärbung und mögliche Flügelmarkierungen sowie Fotos oder Videos. Meldungen an: [email protected].

Ausführlichere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://hohetauern.at/de/np-blog/nationalpark-blog/27-news/2787-auf-die-plaetze-fertig-los-bartgeier-zaehlen.html

Rückfragen & Kontakt

Nationalpark Hohe Tauern
Matthias Lehnert
Telefon: +43 (0)664/2601337
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T54

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Adulter Bartgeier [Bild, 4.3MB]

Nationalpark Hohe Tauern

Rückfragen & Kontakt

Nationalpark Hohe Tauern
Matthias Lehnert
Telefon: +43 (0)664/2601337
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright