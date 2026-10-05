  • 05.10.2026, 08:00:03
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KI-Sichtbarkeit

Wer gewinnt das KI-Zeitalter?

Wien (OTS) - 

Mogaji Digital Communications lädt zum Business-Event mit Matthias Strolz und Stefan Lenglinger als Moderator

Am 27. Oktober 2026 feiert Mogaji Digital Communications sein 5-jähriges Bestehen mit einem Business-Event in Wien. Unter dem Titel „Wer gewinnt das KI-Zeitalter?“ geht es um KI-Sichtbarkeit, Marketing und die Zukunft österreichischer Unternehmen. Der Abend wird von Stefan Lenglinger moderiert, Matthias Strolz hält den Impulsvortrag:

„Wie wir Wandel führen, statt ihm hinterherzulaufen“.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen sichtbar bleiben, wenn Kunden nicht mehr nur über Google suchen, sondern ChatGPT, Perplexity und KI-Suche nach Empfehlungen fragen.

In der Podiumsdiskussion: Wie KI Marketing und Sichtbarkeit verändert“ sprechen unter anderem Maximilian Mondel, Pedram Parsaian und Rilwan Mogaji über die Zukunft digitaler Sichtbarkeit.

„KI verändert nicht nur, wie Inhalte entstehen. KI verändert, wie Unternehmen gefunden, verstanden und empfohlen werden“, sagt Rilwan Mogaji, Geschäftsführer von Mogaji Digital Communications.

Erwartet werden rund 80 Unternehmer und Entscheider.

KI-Sichtbarkeit wird zum Wettbewerbsvorteil

Rückfragen & Kontakt

Mogaji Digital Communications OG
Rilwan Mogaji
Telefon: +4369911734984
E-Mail: [email protected]
Website: https://seo-agenturwien.at/

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