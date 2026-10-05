Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2026 geht der RIG AudioVation Day am 26. Jänner 2027 in der Raiffeisen Arena Linz in die zweite Runde – und setzt noch einen drauf. Führende Köpfe der Radio- und Audiobranche aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treffen auf Technologie, neue Geschäftsmodelle und die Frage, die derzeit wohl alle Medienunternehmen beschäftigt: Wie wird aus Innovation echte Zukunftsfähigkeit?

Denn die Experimentierphase ist vorbei. Künstliche Intelligenz verändert längst nicht mehr nur einzelne Produktionsschritte, sondern ganze Organisationen. Plattformen, Aggregatoren, Connected Cars und AI Assistants entscheiden zunehmend darüber, welche Audioangebote gefunden werden. Daten und Programmatic verändern Vermarktung und Wertschöpfung. Gleichzeitig werden Vertrauen, Glaubwürdigkeit und starke Medienmarken in einer Welt voller synthetischer Inhalte wichtiger denn je.

Der RIG AudioVation Day 2027 bringt diese Entwicklungen auf eine Bühne – und die Menschen zusammen, die sie gestalten.

Unterstützt wird der AudioVation Day erneut von den führenden Privatradio-Verbänden aus dem deutschsprachigen Raum: VBRA und VBL aus Bayern, VPRA aus Baden-Württemberg, VSP aus der Schweiz und VÖP aus Österreich. Auch eine Vielzahl an weiteren Partnern, u.a. der Radioplayer Österreich, die Big Blue Marble und viele Tech Partner. Damit wird Linz für einen Tag erneut zum Treffpunkt der Audioindustrie im D-A-CH-Raum.

Von Zukunft reden? Zukunft machen.

Einer der Höhepunkte 2027 ist die Keynote des Zukunftsforschers und Strategieberaters Johannes Kleske. Unter dem Titel „Zukünfte von Audio gestalten“ richtet er den Blick bewusst über den nächsten Technologiesprung hinaus: Welche Zukunft wollen Medienunternehmen eigentlich gestalten – und welche Entscheidungen müssen sie dafür heute treffen?

Das Programm bringt internationale Experten, Radiomacher, Technologieunternehmen, Vermarkter, Plattformen und Entscheider zusammen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem:

Wenn KI zum Kollegen wird – wie sich Radioorganisationen neu erfinden müssen

– wie sich Radioorganisationen neu erfinden müssen Find me if you can – wie Audio in Plattform- und KI-Welten sichtbar bleibt

– wie Audio in Plattform- und KI-Welten sichtbar bleibt Programmatic Audio – zwischen technologischem Versprechen, Transparenz und echtem Business

– zwischen technologischem Versprechen, Transparenz und echtem Business Vertrauen als Währung – Medienmarken, Glaubwürdigkeit und Orientierung in Zeiten von Deepfakes, Bots und KI-Content

– Medienmarken, Glaubwürdigkeit und Orientierung in Zeiten von Deepfakes, Bots und KI-Content sowie ein hochkarätig besetzter Strategiegipfel zur Zukunft des privaten Radios: Welche Rahmenbedingungen braucht die Branche? Wo braucht es mehr Kooperation – und wo mehr Mut?

„2026 haben wir beim ersten AudioVation Day gemeinsam sehr viel über neue Technologien, KI, Daten und Plattformen diskutiert. 2027 wollen wir einen Schritt weitergehen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob diese Veränderungen kommen – sie sind längst da. Jetzt geht es darum, wie wir sie skalieren, monetarisieren und in unseren Unternehmen verankern. Und vor allem darum, wie Radio und Audio dabei relevant, sichtbar und wirtschaftlich stark bleiben. Genau dafür wollen wir in Linz die richtigen Menschen an einen Tisch und auf eine Bühne bringen“, so Mag. Andrea Heidrich, RIG Radio Innovations GmbH.

Der AudioVation Day versteht sich dabei bewusst nicht als klassische Konferenz, bei der über Zukunft gesprochen wird. Er soll ein Arbeitstag für die Zukunft von Audio sein: mit kontroversen Diskussionen, konkreten Erfahrungen, neuen Perspektiven und Begegnungen, aus denen Kooperationen und Projekte entstehen können. Denn eines hat die erste Ausgabe gezeigt: Die Herausforderungen der Branche machen nicht an Landesgrenzen halt. Die Antworten darauf sollten es auch nicht.

Informationen & Anmeldung: www.audiovation.at