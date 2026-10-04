  • 04.10.2026, 16:39:02
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In 34 Kilo Rüstung von Murten nach Freiburg - ein Ritter läuft Geschichte

In 30 Kilo Rüstung beim Murtenlauf. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100062399 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
FREIBURG (SCHWEIZ) (OTS) - 

Ein Ritter mitten im Läuferfeld: In einer 34 Kilogramm schweren Rüstung nimmt ein Teilnehmer am 4. Oktober 2026 die 17,17 Kilometer von Murten nach Freiburg in Angriff. Eine sportliche Herausforderung mit offizieller Zeitmessung beim ältesten Strassenlauf der Schweiz.

Der Ritter erinnert an die Legende, die dem Lauf zugrunde liegt: Nach der Schlacht bei Murten am 22. Juni 1476 soll ein Bote mit einem Lindenzweig in der Hand nach Freiburg gelaufen sein, um den Sieg der Eidgenossen über Karl den Kühnen zu verkünden. 550 Jahre später verbindet dieses Bild die Geschichte von damals mit der sportlichen Herausforderung von heute.

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