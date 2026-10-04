Weltstar Andreas Schager begeistert über 500 Gäste beim Benefizkonzert im Stift Lilienfeld

Lilienfeld (OTS) -

Musik auf höchstem Niveau, eine bis auf den letzten Platz gefüllte Basilika und ein gemeinsames Anliegen: Über 500 Gäste kamen am Samstagabend zum großen Benefizkonzert zugunsten der Renovierung der Stiftshöfe. Im Mittelpunkt stand der international gefeierte Heldentenor Andreas Schager. Gemeinsam mit der renommierten Violinistin Lidia Baich, Günter Seifert, Mitgliedern der Wiener Philharmoniker als „Die Wiener“ sowie dem Vienna Art Nouveau Orchestra sorgte er für einen außergewöhnlichen Konzertabend. Abt Pius Maurer begrüßte die Besucher, Dr. Martin Hauer sprach über die Bedeutung der Restaurierung. Bundesrat Karl Weber nahm als Vertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner teil und überbrachte ihre Grüße. Beim anschließenden Künstlerempfang im Cellarium ließen Künstler, Ehrengäste, Unterstützer und Freunde des Stiftes den Abend ausklingen.