Obere Alte Donau: Ein Jahr Kunst- und Naturerlebnis im Bank Austria Park am Mühlschüttel

Wien (OTS) -

Ein besonderer Jahrestag: Vor einem Jahr wurde der Kunsterlebnispark am Mühlschüttel als ultimative Freizeit-Oase für Körper und Geist mit 14 Kunstwerken, Spielplatz und Gratis-Badezugang eröffnet.

Der Bank Austria Park bietet damit kostenlosen Kunstgenuss und Badespaß an einem Ort für alle Besucherinnen und Besucher. Direkt an der Oberen Alten Donau gelegen, ist eine wahre Freizeitoase mit einem unvergleichlich breiten Angebot von Kulturerlebnis, Naturgenuss, Schwimm- und Spielmöglichkeiten entstanden – und das alles bei freiem Zugang! Auf 28.000 Quadratmetern verbreitet der magische Bank Austria-Park, kuratiert von André Heller, einen besonderen Zauber mit 14 einzigartigen Kunstwerken international renommierter Künstler*innen. Der neue Park wird sehr gut angenommen und war mit den kostenlosen Wasserzugängen ein Highlight des heurigen Hitzesommers. In einer repräsentativen Umfrage von IFDD begrüßten bereits Anfang des Jahres stolze 88 Prozent der Wiener Bevölkerung die Errichtung des neuen Kunstparks und 75 Prozent bewerteten den Park als „sehr gut“ oder „gut“.

Farbenfrohe Skulpturen, Wind- und Klangspiele sind eingebettet in eine Naturoase mit über 150 Bäumen, Wiesen- und Blumenbeeten, Zwetschken und Feigenbäumen, Sträuchern wie Hain-Salbei, Katzenminze oder Kaukasus-Vergissmeinnicht. Der Park bietet zusätzlich zum Entdecken und Erleben Platz zum Auspowern und ist zu jeder Jahreszeit attraktiv.

Für die jungen Besucherinnnen und Besucher gibt es einen Spielplatz mit Sandspielanlage und einer Kletterwelt auf rund 400 Quadratmetern. Außerdem gibt es mitten im Grünen Fitnessgeräte. Gerade an den Hitzetagen des letzten Sommers war für Abkühlung gesorgt: 4 Badestege und 5 Schwimm-Plattformen stehen zum kostenlosen Sprung ins kühle Nass zur Verfügung. Direkt an den Park angrenzend gibt es hochwertige Liegebereiche, um die Seele baumeln zu lassen. Nirgendwo sonst in Wien liegen Spiel, Sport, Spaß und Kunst so nah beieinander – alles für einen perfekten Ausflugstag für Alt und Jung!

„Uns ist es als Stadt besonders wichtig, dass dieses Areal und viele andere Uferbereiche in unserer Stadt frei zugänglich sind. Denn während in anderen Städten Uferzugänge privatisiert werden, setzen wir in Wien bewusst auf Öffnung und Attraktivierung der Flächen. So haben wir etwa mit dem Arbeiter*innenstrand, der Strombucht und eben auch im Vorjahr am Mühlschüttel vormals nicht frei zugängliche Areale geöffnet. Insgesamt gibt es in unserer Stadt rund 63 km freizugängliche Uferzugänge an Naturgewässern, die wir laufend attraktiveren“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

„Mit dem von André Heller gestalteten Park konnten wir gemeinsam mit der Stadt Wien ein neues Wahrzeichen für die Bundeshauptstadt schaffen, das weit über die Grenzen der Stadt ausstrahlt und von den Besucherinnen und Besuchern überaus positiv angenommen wird“, betont Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria.

„Mit diesem Park hat nicht nur Floridsdorf, sondern ganz Wien eine neue Sehenswürdigkeit bekommen. Ein Ort, der die Natur gelungen mit dem Flair einer Weltstadt verbindet. Grünflächen, Kunst und Badespaß, alles bei freiem Eintritt. Wo kann man das sonst so erleben?“, sagt Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf.

Entstanden ist das neue Paradies in Floridsdorf aus vormals verpachteten Einzelgrundstücken am linken Ufer der Oberen Alten Donau, die nach Ablauf der Pachtverträge von der Stadt Wien zusammengelegt und so der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden.

Zum Nulltarif: Magisches Kunsterlebnis direkt am Wasser

Das Besondere: Im Bank Austria Park am Mühlschüttel gibt es insgesamt 14 Kunstwerke namhafter Kunstschaffender zu entdecken. Die gigantischen und verspielten Werke greifen die Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht auf unterschiedliche Weise auf und setzen sie spektakulär in Szene. Dadurch entsteht eine Verbindung von Natur und Kunst, welche die Grünfläche zu einem magischen Ort der Fantasie werden lässt. Die Skulpturen, Windspiele und Installationen versprechen unvergesslichen Kunstgenuss direkt am Wasser und können kostenfrei von allen Besuchenden bestaunt werden.

Neben den Kunstschaffenden Carmen Wiederin, Monika GilSing, Peter Pongratz, Marek Zyga, Edgar Tezak, Elmgreen & Dragset, Xenia Hausner, Susanne Karl, Moritz Mizrahi, Ugo Rondinone, Karl Karner und Era Tsao 曹嫣然 ist auch André Heller mit einem Werk vertreten. 1947 in Wien geboren, reichen Hellers Verwirklichungen von Gartenkunstwerken, Wunderkammern und literarischen Bestsellern über große fliegende und schwimmende Skulpturen bis hin zum avantgardistischen Vergnügungspark Luna Luna, einem Botanischen Garten in Gardone sowie dem 2016 eröffneten Anima Garden in Marrakech.

Detaillierte Informationen zu den Hintergründen der Kunstwerke und allen Kunstschaffenden stehen online zur Verfügung: wienwirdwow.at/bank-austria-park und sind via QR-Code bei jedem Kunstwerk mit dem Handy abrufbar.

Natürliche Pflanzenvielfalt trifft auf moderne Parkgestaltung

Von knorrigen Nussbäumen und üppigen Feigen bis hin zu Marillen- und Zwetschkenbäumen voller Früchte: Einzelne Bestandsbereiche im Park wurden bewusst von der Umgestaltung ausgenommen und anschließend mit einer neuen Pflanzenauswahl kombiniert. Über 150 Bäume wurden gepflanzt sowie rund 22.500 m² an Wiesenflächen angelegt. In den über 3.000 m² großen Staudenbeeten und Sträucherinseln, die verteilt über die Parklandschaft für Farbtupfer sorgen, finden Weinbergs-Traubenhyazinthen, Perlkörbchen, Graslilien und Strauchrosen ein neues Zuhause. Die bunten Beete sind nicht nur optische Hingucker, sondern dienen gleichzeitig als wertvolles Blütenbuffet für zahlreiche Insekten wie Bienen und Schmetterlinge.

Auf der Westseite des Parks gibt es ein großflächiges Spiel- und Sportareal mit einer Sandspielanlage inkl. Wasserwippe, einem Sandboot mit Segel und Sitzbänken sowie einem Sandspielwerk mit Kran. Eine 400 m² große Kletterwelt mit unterschiedlichen Kletternetzen und Schwingseilen macht das attraktive Spielareal komplett. Insgesamt stehen zudem über 70 neue Sitzmöbel für eine entspannte Rast zur Verfügung, hinzu kommen sieben Liegen für eine gemütliche Siesta und neue Tische für eine Picknickpause. Drei Trinkbrunnen sowie fünf Nebelstelen sorgen für Abkühlung an heißen Tagen.

Top-Fahrradverbindung und kostenlose Bade-Hotspots

Die öffentliche Grünfläche am Mühlschüttel wird von einem geschwungenen Wegesystem durchzogen und ist nicht nur mit den Öffis, sondern auch über die charmanten Uferpromenaden der Alten Donau mit dem Fahrrad bestens erreichbar. Der neu gestaltete Radweg entlang der Wagramerstraße führt sicher und bequem direkt ins Paradies.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/

