  • 04.10.2026, 07:16:32
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Rund 300.000 Besucher:innen bei der 26. „ORF-Langen Nacht der Museen“

Kunst und Kultur im Rampenlicht

Wien (OTS) - 

Wenn die Nacht zum Museum wird, ist Österreich in seinem Element: Zum 26. Mal verwandelte die „ORF-Lange Nacht der Museen“ am 3. Oktober 2026 das ganze Land in eine lebendige Bühne für Kunst, Geschichte und Kultur. Von 18.00 bis 24.00 Uhr sperrten rund 670 Museen, Galerien und Kulturorte in Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland ihre Türen weit auf – und luden zum Staunen und Entdecken ein.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Dass die Menschen die ,ORF-Lange Nacht der Museen‘ Jahr für Jahr mit so viel Begeisterung zu einem großen Publikumserfolg machen, freut mich sehr. Auch heuer hat diese besondere Nacht die Vielfalt der österreichischen Museen sichtbar gemacht und gezeigt, wie bereichernd es ist, Kultur gemeinsam zu erleben. Der ORF ist stolz, seit 26 Jahren dabei zu sein.“

Rund 300.000 Besucher:innen aus ganz Österreich und den Nachbarländern nutzten die Gelegenheit, Kunst und Kultur in besonderer Atmosphäre zu erleben – ein starkes Zeichen für die ungebrochene Popularität der Veranstaltung.

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