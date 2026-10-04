Nutzer stellen Bundesheer-Social-Media-Auftritten gutes Zeugnis aus

Wien (OTS) -

Ein sehr gutes Zeugnis stellen die Nutzerinnen und Nutzer den Social-Media-Auftritten des Österreichischen Bundesheeres aus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage auf Facebook und Instagram. Rund 96 Prozent der Befragten bewerten den Auftritt des Bundesheeres auf beiden Plattformen als positiv. Sowohl der Gesamteindruck als auch die angebotenen Inhalte erhalten eine hohe Zustimmung. Die Befragten geben zudem an, sich durch die Beiträge in den sozialen Medien gut oder sehr gut über Aktivitäten und Initiativen des Bundesheeres und des Verteidigungsressorts informiert zu fühlen. Der Social-Media-Auftritt des Bundesheeres hat sich damit zu einem wichtigen Informationskanal entwickelt. Auf Facebook folgen dem Bundesheer mehr als 173.000 Menschen, auf Instagram sind es rund 160.000. An der aktuellen Umfrage beteiligten sich rund 1.800 Personen auf Facebook und rund 1.500 auf Instagram.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner freut sich über die positive Resonanz auf die Social-Media-Auftritte des Bundesheeres: „Nicht nur beim militärischen Gerät müssen wir modern aufgestellt sein, sondern auch im Informationsraum. Mit unseren Social-Media-Auftritten können wir unkompliziert viele Menschen erreichen und ihnen Einblicke in den Alltag des Bundesheeres geben. Die hohe Zufriedenheit der User ist auch eine Anerkennung für die Professionalität und das große Engagement unseres Webteams.“

Neben Facebook und Instagram ist das Bundesheer auch auf YouTube und TikTok präsent. Die Inhalte werden dabei auf die jeweiligen Nutzergruppen und Plattformen abgestimmt. Auf TikTok und YouTube steht Bewegtbild im Mittelpunkt. Auf Instagram und Facebook werden Informationen auch über Fotos vermittelt, wobei auf Facebook zusätzlich stärker auf Text und ausführliche Erklärungen gesetzt wird. Um aktuelle und vielfältige Inhalte aus dem gesamten Bundesheer anbieten zu können, unterstützt ein Netzwerk von rund 200 Heeresangehörigen aus ganz Österreich das Webteam. Sie liefern Fotos, Videos und Beiträge aus ihren Truppenkörpern und ermöglichen damit authentische Einblicke in den Alltag des Bundesheeres. So kann die Vielfalt der Aufgaben und Leistungen des Bundesheeres auch in den sozialen Medien abgebildet werden. Die produzierten Inhalte werden darüber hinaus crossmedial genutzt. Damit sollen unterschiedliche Zielgruppen über verschiedene Kanäle aktuell und umfassend informiert werden.

Zusammenfassung:

Rund 96 Prozent der Befragten bewerten den Social-Media-Auftritt des Bundesheeres auf Facebook und Instagram positiv.

Mehr als 173.000 Menschen folgen dem Bundesheer auf Facebook, rund 160.000 auf Instagram.

Rund 200 Heeresangehörige aus ganz Österreich unterstützen das Webteam mit Fotos, Videos und Beiträgen aus ihren Truppenkörpern.

Bundesheer in den sozialen Medien:

Facebook – Bundesheer

Instagram – Bundesheer

TikTok – Bundesheer

YouTube – Österreichs Bundesheer