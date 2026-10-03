ORF-kofinanziertes Drama „Mila/Marija“ beim Zurich Film Festival 2026 ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Erfolg beim Zurich Film Festival 2026 für das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Drama „Mila/Marija“ von Regisseurin und Drehbuchautorin Andrina Mračnikar! Der in Kärnten/Koroška 1942 angesiedelte Spielfilm rund um ein Geschwisterpaar, das sich im Zweiten Weltkrieg dem bewaffneten Widerstand der Kärntner slowenischen Partisaninnen und Partisanen anschließt, wurde heute, am Samstag, dem 3. Oktober 2026, bei der Award Night im Opernhaus Zürich mit dem Publikumspreis geehrt. In der Titelrolle ist Doroteja Nadrah zu sehen, die im Film als Mila und unter dem Decknamen Marija zur Befehlshaberin ihrer Einheit aufsteigt. Es spielen weiters u. a. Oskar Haag, Marko Mandić und Edita Malovčić.

Ebenfalls im Programm des diesjährigen Zurich Film Festivals vertreten waren in der Sektion „Signatures“ mit „Die Blutgräfin“, „Gentle Monster“ und „Everytime“ drei weitere ORF-kofinanzierte Kinospielfilme.