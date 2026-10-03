  • 03.10.2026, 14:25:02
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  • OTS0013

Ergebnisse des bundesweiten Zivilschutz-Probealarms am 3. Oktober 2026

99,33 Prozent der insgesamt 8.399 Sirenen funktionierten einwandfrei – Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems "AT-Alert"

Wien (OTS) - 

Heute, Samstag, den 3. Oktober 2026, fand der jährliche bundesweite Zivilschutz-Probealarm statt. Zwischen 12 und 12:45 Uhr wurden in ganz Österreich nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ ausgestrahlt.

Der Probealarm dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.

8.343 Sirenen funktionierten einwandfrei

Heuer wurden insgesamt 8.399 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet, wobei 99,33 Prozent (8.343 Sirenen) einwandfrei funktionierten. Die Detailergebnisse der einzelnen Bundesländer:

  • Burgenland: 100%, alle 325 Sirenen funktionierten,
  • Vorarlberg: 100%, alle 230 Sirenen funktionierten,
  • Oberösterreich: 99,73%, vier Ausfälle bei 1.498 Sirenen,
  • Tirol: 99,71%, drei Ausfälle bei 1.025 Sirenen,
  • Steiermark: 99,53%, sechs Ausfälle bei 1.278 Sirenen,
  • Wien: 99,44%, ein Ausfall bei 180 Sirenen.
  • Salzburg: 99,42%, drei Ausfälle bei 521 Sirenen,
  • Niederösterreich: 98,90%, 27 Ausfälle bei 2.450 Sirenen,
  • Kärnten: 98,65%, zwölf Ausfälle bei 892 Sirenen,

Allgemein lagen die Ausfälle in den Bundesländern bei 0,67 Prozent (56 Sirenen; 2025 bei 0,44 Prozent und 37 Sirenen).

Die Signale können derzeit von 8.399 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems "AT-Alert"

Heuer erfolgte auch wieder eine bundesweite Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems "AT-Alert" auf den Mobiltelefonen. Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt.

Weitere Informationen zu AT-Alert finden Sie unter https://www.bmi.gv.at/204/at-alert/.

Weitere Informationen zum Zivilschutz finden Sie unter https://www.bmi.gv.at/204/start.aspx.

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Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
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