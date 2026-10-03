  • 03.10.2026, 14:17:02
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  • OTS0012

98,90 Prozent aller Sirenen funktionieren einwandfrei

LH-Stv. Pernkopf: „Für Land und Sicherheit, Niederösterreichs Sirenen haben Probealarm bestanden“

St. Pölten (OTS) - 

Beim heutigen Probealarm wurden die 2.450 Sirenen in Niederösterreich auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf präsentiert die Ergebnisse: „98,90 Prozent der Sirenen haben während der Aussendung der drei Sirenensignale einwandfrei funktioniert. Bei 27 Sirenen wurde ein Teilausfall verzeichnet. Wir haben ein gut ausgebautes Warn- und Alarmierungssystem, welches den jährlichen Härtetest bestanden hat und bereitsteht, die Bevölkerung im Notfall zu warnen. Die Sicherheit von Land und Landsleuten steht für uns an erster Stelle. Zusätzlich konnte das Handy-Warnsystem AT-Alert bundesweit getestet werden. Beides Systeme, die das Leben in Niederösterreich leichter und sicherer machen.“

Weitere Informationen: Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz, Landeswarnzentrale NÖ, Ing. Ewald Litschauer, MSc, Telefon: 02272/9005-16644, E-Mail: [email protected] oder beim Büro LH-Stv. Pernkopf, Pressesprecher Jürgen Maier, Telefon: 02742/9005-12704, Mobil: 0676/81215283, E-Mail: [email protected]

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Philipp Hebenstreit
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