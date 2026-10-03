- 03.10.2026, 14:14:02
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- OTS0011
Erfolgreiche Sirenenprobe 2026 in Wien
Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, wurden in Wien die 180 Sirenen im Stadtgebiet einem Routinetest unterzogen. Der Test verlief erfolgreich: Bis auf eine Sirene funktionierten alle einwandfrei.
Um die Bevölkerung mit den Zivilschutzsignalen vertraut zu halten, wurden zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr die vier Signale ausgelöst:
- "Sirenenprobe" (15 Sekunden gleichbleibender Dauerton)
- "Warnung" (3 Minuten gleichbleibender Dauerton)
- "Alarm" (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)
- "Entwarnung" (1 Minute gleichbleibender Dauerton)
Die Fachabteilungen der Stadt Wien überprüften dabei den technischen Zustand und die Hörbarkeit der Sirenen.
Ebenso wurden im Zuge der Sirenenprobe auch andere Warnkanäle getestet. AT-ALERT wurde durch das Bundesministerium für Inneres und die Bundesländer ausgelöst.
In Wien wurde auch die Digitalen Plakate der Gewista und der Warnkanal über DAB+ Radio getestet. Im Testgebiet war der Test bei den Plakaten sowie der Radiomeldung erfolgreich.
Weitere Informationen über das Warn- und Alarmsystem finden Sie auf den Seiten https://www.wien.gv.at/zusammenleben/alarm-warnsystem
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