Erfolgreiche Sirenenprobe 2026 in Wien

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, wurden in Wien die 180 Sirenen im Stadtgebiet einem Routinetest unterzogen. Der Test verlief erfolgreich: Bis auf eine Sirene funktionierten alle einwandfrei.

Um die Bevölkerung mit den Zivilschutzsignalen vertraut zu halten, wurden zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr die vier Signale ausgelöst:

"Sirenenprobe" (15 Sekunden gleichbleibender Dauerton)

"Warnung" (3 Minuten gleichbleibender Dauerton)

"Alarm" (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)

"Entwarnung" (1 Minute gleichbleibender Dauerton)

Die Fachabteilungen der Stadt Wien überprüften dabei den technischen Zustand und die Hörbarkeit der Sirenen.

Ebenso wurden im Zuge der Sirenenprobe auch andere Warnkanäle getestet. AT-ALERT wurde durch das Bundesministerium für Inneres und die Bundesländer ausgelöst.

In Wien wurde auch die Digitalen Plakate der Gewista und der Warnkanal über DAB+ Radio getestet. Im Testgebiet war der Test bei den Plakaten sowie der Radiomeldung erfolgreich.

Weitere Informationen über das Warn- und Alarmsystem finden Sie auf den Seiten https://www.wien.gv.at/zusammenleben/alarm-warnsystem