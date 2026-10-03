Lotto: Doppeljackpot – Ein 2-Millionen-Wochenende steht bevor

Wien (OTS) -

Die Besonderheit der Sechser-Kombination bei der Bonus-Ziehung am Freitag war, dass sie ohne Zehner- und ohne Zwanziger-Zahlen ausgekommen ist. Das war – erneut – nicht nach dem Geschmack der Lotto Fans, denn es gab erneut keinen richtigen Tipp. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot, und im Topf werden rund 2 Millionen Euro liegen.

Doch dies ist nicht der einzige Jackpot. Es gab auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, und damit geht es im zweiten Rang um einen einfachen Jackpot, und dabei werden rund 160.000 Euro im Topf liegen.

Über 30.000 Euro darf sich ein:e Oberösterreicher:in freuen. Diese Summe wurde als „Bonus“ unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der zweiten Ziehung einen Solo-Sechser. Ein:e Tiroler:in hatte im achten von zwölf Tipps auf einem Normalschein die richtige Kombination angekreuzt und gewann damit rund 96.000 Euro.. Bei der ersten LottoPlus Ziehung gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch 29 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 4.600 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der kommenden Runde geht es pro Ziehung um jeweils rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang aus, da niemand die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte. Am Sonntag geht es also um einen Joker Jackpot und damit um rund 300.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Freitag, 2. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen