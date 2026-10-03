  • 03.10.2026, 10:39:32
  • /
  • OTS0008

Lotto: Doppeljackpot – Ein 2-Millionen-Wochenende steht bevor

Solo-Sechser bei LottoPlus mit 96.000 Euro in Tirol und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - 

Die Besonderheit der Sechser-Kombination bei der Bonus-Ziehung am Freitag war, dass sie ohne Zehner- und ohne Zwanziger-Zahlen ausgekommen ist. Das war – erneut – nicht nach dem Geschmack der Lotto Fans, denn es gab erneut keinen richtigen Tipp. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot, und im Topf werden rund 2 Millionen Euro liegen.

Doch dies ist nicht der einzige Jackpot. Es gab auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, und damit geht es im zweiten Rang um einen einfachen Jackpot, und dabei werden rund 160.000 Euro im Topf liegen.

Über 30.000 Euro darf sich ein:e Oberösterreicher:in freuen. Diese Summe wurde als „Bonus“ unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der zweiten Ziehung einen Solo-Sechser. Ein:e Tiroler:in hatte im achten von zwölf Tipps auf einem Normalschein die richtige Kombination angekreuzt und gewann damit rund 96.000 Euro.. Bei der ersten LottoPlus Ziehung gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch 29 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 4.600 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der kommenden Runde geht es pro Ziehung um jeweils rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang aus, da niemand die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte. Am Sonntag geht es also um einen Joker Jackpot und damit um rund 300.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Freitag, 2. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
Telefon: +436643800293
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Lotterien

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
Telefon: +436643800293
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright