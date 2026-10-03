Barbara Novak zu 20 Jahren Zweite Sparkasse: Eine zweite Chance kann viel verändern

Wien (OTS) -

„Wenn Geldsorgen den Alltag bestimmen, braucht es Menschen, die zuhören und weiterhelfen. Das tut die Zweite Sparkasse seit 20 Jahren: Am 4. Oktober 2006 wurden die allerersten Konten bei der Zweiten Sparkasse eröffnet und damit den Kundinnen und Kunden ein wichtiges Stück Selbstbestimmtheit zurückgegeben: Rechnungen bezahlen, den Alltag ordnen und wieder nach vorne schauen. Besonders wertvoll ist, dass die Menschen dabei persönliche Beratung und Begleitung erhalten“, betont Wiens Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak.

Novak dankt der ERSTE Stiftung, die die Gründung ermöglicht hat, sowie allen Gründerinnen und Gründern, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Partnerorganisationen. Sie würdigt auch die Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 40 für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien:

„Sie alle helfen Menschen in schwierigen Lebenslagen und eröffnen neue Perspektiven. Das ist gelebtes Wiener Miteinander: Menschen unterstützen, damit sie wieder selbstbestimmt am Leben teilhaben können. Dafür gebührt ihnen allen großen Respekt und herzlicher Dank“, so Vizebürgermeisterin Barbara Novak abschließend.

Über die Zweite Sparkasse: Die 2006 gegründete Bank unterstützt Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. Die Zweite Sparkasse bietet unter anderem ein Girokonto ohne Überziehungsrahmen und persönliche Beratung an. Sie arbeitet ohne Gewinnabsicht und wird von Ehrenamtlichen getragen.