IGGÖ: Religionsunterricht braucht Kooperation statt Misstrauen

Wien (OTS) -

Die aktuellen Aussagen von Integrationsministerin Claudia Bauer zum islamischen Religionsunterricht erfordern aus Sicht der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich eine sachliche Klarstellung.

„Der islamische Religionsunterricht findet keineswegs außerhalb staatlicher Kontrolle statt. Er ist Teil des österreichischen Schulwesens und funktioniert seit Jahren auf Grundlage einer eindeutig geregelten Zusammenarbeit zwischen Staat und Religionsgesellschaft“, sagt Präsident Ümit Vural.

Lehrpläne, Schulbücher und die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen unterliegen staatlichen Vorgaben. Gleichzeitig liegt die Verantwortung für die religiösen Inhalte und die unmittelbare Besorgung des Religionsunterrichts bei der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft. Dieses Zusammenspiel ist Ausdruck des österreichischen Verfassungs- und Religionsrechts.

„Wir sind selbstverständlich bereit, über Qualität, Qualifikation und Weiterentwicklung zu sprechen. Was es aber nicht braucht, ist der Eindruck, als gäbe es bisher keine Qualitätssicherung oder keine staatliche Aufsicht“, so Vural.

Auch der Vergleich des Solidarbeitrags der Religionslehrkräfte mit Beiträgen an Sportverbände greift aus Sicht der IGGÖ zu kurz. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft ist keine Vereins- oder Sportorganisation. Der Solidarbeitrag ihrer Mitglieder ist vergleichbar mit dem Kirchenbeitrag und dient unter anderem der Finanzierung von Fortbildung, Unterrichtsmaterialien und der fachlichen Begleitung der Religionslehrkräfte.

Die IGGÖ wird die angekündigte Punktation nach deren Vorlage prüfen und sich konstruktiv in das Begutachtungsverfahren einbringen. Weiterentwicklungen sind möglich, sie müssen sich jedoch innerhalb des Verfassungsbogens bewegen.