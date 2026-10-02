Klagenfurt braucht einen neuen Bürgermeister. Die SPÖ hat mit Dr. Manfred Mertel einen, der es kann.

Kärnten (OTS) -

Für die SPÖ Klagenfurt steht fest: Die Stadt braucht einen Neustart. Sie braucht einen Bürgermeister, der Verantwortung übernimmt, Entscheidungen trifft und Klagenfurt wieder nach vorne bringt. Mit Dr. Manfred Mertel kandidiert eine Persönlichkeit, die für Erfahrung, Verlässlichkeit und Führung steht.



Als Jurist, Politiker, Fußballprofi und Trainer hat Mertel in den unterschiedlichsten Bereichen Verantwortung übernommen, Teams geführt und Erfolge gefeiert. Seine politische Laufbahn ist geprägt von Ausdauer, Handschlagqualität und der Fähigkeit, auch schwierige Situationen mit Ruhe und Weitblick zu meistern. Er weiß, dass Probleme nicht durch Ankündigungen gelöst werden, sondern durch Entscheidungen.

„Ich will Bürgermeister von Klagenfurt werden. Ich will Verantwortung übernehmen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Stadt funktioniert und sich weiterentwickelt“, sagt Mertel. Für ihn steht fest: Klagenfurt bleibt seit Jahren unter seinen Möglichkeiten. Zu oft werde erklärt, warum etwas nicht gehe, anstatt Wege zu finden, wie es gelingen kann.



„Die Menschen wollen keine Ausreden mehr hören. Sie wollen Ergebnisse sehen. Klagenfurt braucht weniger Streit und mehr Fortschritt. Weniger Schlagzeilen und mehr Lösungen“, so Mertel.

Er setzt auf einen politischen Stil, der Menschen zusammenführt statt spaltet. Nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame müsse wieder im Mittelpunkt stehen. „Klagenfurt ist unsere Heimat. Diese Stadt hat enormes Potenzial. Es wird Zeit, dass wir es wieder nutzen.“



SPÖ Klagenfurt Vorsitzender und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch sieht in Mertel die richtige Antwort auf die aktuelle Situation der Stadt: „Klagenfurt braucht einen neuen Bürgermeister. Dafür braucht es jemanden, der zuhören, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen kann. Manfred Mertel, als Politiker der Mitte, bringt genau diese Qualitäten mit.“



Die Nominierung ist zugleich ein Bekenntnis zum Teamgedanken innerhalb der SPÖ Klagenfurt. „Es geht nicht um Einzelpersonen, sondern um die Zukunft unserer Stadt. Manfred Mertel führt unser Team als Spitzenkandidat an. Ich werde ihn auf Listenplatz zwei unterstützen. Entscheidend ist, dass wir als gesamte SPÖ Klagenfurt gemeinsam Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Kraft haben, Klagenfurt positiv zu verändern. Gemeinsam ist es uns gelungen die SPÖ Klagenfurt zu einen und mit dieser geschlossenen starken Mannschaft, treten wir nun an“, betont Rabitsch.



Auch Landesparteivorsitzender LH Daniel Fellner hebt die Qualitäten Mertels hervor: „Klagenfurt steht vor großen Herausforderungen. Die angespannte Budgetlage verlangt klare Prioritäten und einen verlässlichen Kurs, um die Stadtfinanzen dauerhaft zu stabilisieren. Die Menschen erwarten zu Recht, dass ihre Stadt funktioniert und sich gleichzeitig weiterentwickelt. Manfred Mertel bringt dafür langjährige Erfahrung, großes Engagement und ein feines Gespür für die Anliegen der Bevölkerung mit. Seine Nahbarkeit und sein Blick für das Machbare sind gerade dann gefragt, wenn schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich bin überzeugt, dass er die notwendigen Aufgaben entschlossen anpacken, dabei die sozialen Auswirkungen im Auge behalten und die Klagenfurterinnen und Klagenfurter auf diesem Weg mitnehmen wird. Dabei hat er meine volle Unterstützung.“



„Ich gratuliere Dr. Manfred Mertel herzlich zu seiner Wahl. Jetzt gilt es, geschlossen hinter unserem Spitzenkandidaten zu stehen. Hinter einem Kandidaten, der politische Lager verbindet und gemeinsam Lösungen für die Menschen in unserer Landeshauptstadt erarbeitet. Dr. Mertel hat konkrete Vorschläge und den festen Willen, diese auch umzusetzen. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung mit und ist dabei menschlich nahbar geblieben. Er hört zu, nimmt die Anliegen der Menschen ernst und setzt sich mit großem Engagement für sie ein. Ich bin überzeugt, dass er neue Wege für Klagenfurt aufzeigen und notwendige Veränderungen mit einer klaren sozialen Haltung verbinden kann. Genau darauf kommt es in diesen herausfordernden Zeiten an“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer David Pototschnig.

Mertel formuliert seinen Anspruch ganz klar: „Ich trete an, weil Klagenfurt mehr kann. Ich will, dass unsere Stadt wieder eine Landeshauptstadt wird, auf die die Menschen stolz sind. Daran will ich mich messen lassen.“

(Schluss)