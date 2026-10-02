AVISO: Montag, 5.10., 16:00 Uhr – Pressekonferenz „Sexualised AI Deepfakes of MEPs: New Findings and the Way Forward“ mit Lena Schilling

Brüssel (OTS) -

Wir laden Sie herzlich zu einer Pressekonferenz mit EU-Europaabgeordneter Lena Schilling und Benjamin Shultz ein. Im Mittelpunkt stehen neue Erkenntnisse zu sexualisierten KI-Deepfakes von EU-Abgeordneten und die Frage, welche politischen und regulatorischen Maßnahmen jetzt notwendig sind.

Benjamin Shultz, Data Fellow bei Agora Digitale Transformation und Autor der aktuellen Studie, wird die neuen Erkenntnisse zu sexualisierten, KI-generierten Deepfakes von EU-Abgeordneten vorstellen und konkrete Empfehlungen für den weiteren Umgang mit dem Problem präsentieren.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen

Wann: 05.10.2026, 16:00 Uhr (Dauer ca. 30 Minuten)

Ort: Daphné Caruana Galizia Room, Weiss N-1/201, Europäisches Parlament, Straßburg

Format: vor Ort / hybrid

Anmeldung & Teilnahme: Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail an [email protected]. Nach der Anmeldung erhalten Sie die Informationen zur digitalen Teilnahme.

Sprache: Die Pressekonferenz wird auf Englisch abgehalten. Eine Verdolmetschung auf Deutsch und Französisch ist verfügbar.

Pressekonferenz „Sexualised AI Deepfakes of MEPs: New Findings and the Way Forward“ mit Lena Schilling

Datum: 05.10.2026, 16:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online sowie Daphné Caruana Galizia Room, Weiss N-1/201, Europäisches Parlament, Straßburg