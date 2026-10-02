  • 02.10.2026, 16:09:32
  • /
  • OTS0135

AVISO: Montag, 5.10., 16:00 Uhr – Pressekonferenz „Sexualised AI Deepfakes of MEPs: New Findings and the Way Forward“ mit Lena Schilling

Neue Erkentnisse zur Betroffenheit von EU-Abgeordneten

Brüssel (OTS) - 

Wir laden Sie herzlich zu einer Pressekonferenz mit EU-Europaabgeordneter Lena Schilling und Benjamin Shultz ein. Im Mittelpunkt stehen neue Erkenntnisse zu sexualisierten KI-Deepfakes von EU-Abgeordneten und die Frage, welche politischen und regulatorischen Maßnahmen jetzt notwendig sind.

Benjamin Shultz, Data Fellow bei Agora Digitale Transformation und Autor der aktuellen Studie, wird die neuen Erkenntnisse zu sexualisierten, KI-generierten Deepfakes von EU-Abgeordneten vorstellen und konkrete Empfehlungen für den weiteren Umgang mit dem Problem präsentieren.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen

Wann: 05.10.2026, 16:00 Uhr (Dauer ca. 30 Minuten)
Ort: Daphné Caruana Galizia Room, Weiss N-1/201, Europäisches Parlament, Straßburg
Format: vor Ort / hybrid

Anmeldung & Teilnahme: Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail an [email protected]. Nach der Anmeldung erhalten Sie die Informationen zur digitalen Teilnahme.

Sprache: Die Pressekonferenz wird auf Englisch abgehalten. Eine Verdolmetschung auf Deutsch und Französisch ist verfügbar.

Pressekonferenz „Sexualised AI Deepfakes of MEPs: New Findings and the Way Forward“ mit Lena Schilling



Datum: 05.10.2026, 16:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Online sowie Daphné Caruana Galizia Room, Weiss N-1/201, Europäisches Parlament, Straßburg




 Rückfragen & Kontakt 
Stefanie Wehlend
 
 Pressesprecherin Lena Schilling
 
 Telefon: +32499356375
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EPG
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Montag, 05.10.2026, 16:00] 
 Mitglied des Europäischen Parlaments, Grüne 
 Rückfragen & Kontakt 
Stefanie Wehlend
 
 Pressesprecherin Lena Schilling
 
 Telefon: +32499356375
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright