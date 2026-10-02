Spritpreisbremse wirkt – aber Preisvergleich bleibt wichtig

Wien (OTS) -

Die Spritpreisbremse zeigt in Wien Wirkung: Die aktuellen Daten der E-Control weisen mit 1. Oktober einen deutlichen Rückgang der Medianpreise für Diesel und Super 95 aus. Gleichzeitig bestehen zwischen einzelnen Tankstellen weiterhin erhebliche Preisunterschiede. Der ÖAAB Wien rät daher, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen und bewusst zu entscheiden, wo getankt wird.

Besonders klar zeigt sich die allgemeine Entwicklung im direkten Vergleich: Der Medianpreis für einen Liter Diesel sank in Wien von 2,252 Euro am 30. September auf 2,164 Euro am 1. Oktober. Das entspricht einer Reduktion um 8,8 Cent pro Liter. Bei Super 95 ging der Medianpreis im selben Zeitraum von 1,949 Euro auf 1,859 Euro zurück – eine Entlastung um 9 Cent pro Liter.

„Die Spritpreisbremse wirkt – das zeigen die Zahlen der E-Control für Wien deutlich. Rund neun Cent weniger pro Liter sind eine spürbare Entlastung für all jene, die ihr Auto beruflich oder privat nutzen. Deshalb ist für uns klar: Diese Entlastung soll auch weiterhin bei den Wienerinnen und Wienern ankommen“, betont Hannes Taborsky, Landesobmann des ÖAAB Wien.

Große Preisunterschiede: Vergleichen lohnt sich

Der gesunkene Medianpreis bedeutet allerdings nicht, dass Treibstoff an jeder Wiener Tankstelle im gleichen Ausmaß günstiger geworden ist. Zwischen einzelnen Standorten können weiterhin deutliche Preisunterschiede bestehen. Unterschiedliche Betreiberstrukturen spielen dabei ebenso eine Rolle wie die gesetzlichen Ausnahmen von der Margenbegrenzung.

Auf diese Unterschiede wurde der ÖAAB Wien auch durch zahlreiche Rückmeldungen seiner Funktionärinnen und Funktionäre aufmerksam. „Wir bedanken uns für die vielen Hinweise aus ganz Wien. Sie zeigen, dass es sich trotz Spritpreisbremse weiterhin lohnt, die Preise genau zu vergleichen“, so Taborsky.

Eine einfache Möglichkeit dafür bietet der Spritpreisrechner der E-Control. Nach Eingabe eines Standortes werden die nächstgelegenen Tankstellen und die fünf günstigsten Preise für den ausgewählten Treibstoff angezeigt. Damit können sich Konsumentinnen und Konsumenten bereits vor dem Tanken einen Überblick verschaffen.

„Die Spritpreisbremse schafft eine wichtige Entlastung, sie bedeutet aber nicht, dass an jeder Tankstelle derselbe Preis verlangt wird. Die Unterschiede sind teilweise weiterhin deutlich. Deshalb mein Appell an die Wienerinnen und Wiener: Vergleichen Sie die Preise, bevor Sie tanken. Mit dem Spritpreisrechner kann jeder mit wenigen Klicks sehen, wo Diesel oder Benzin in der Umgebung am günstigsten ist. Am Ende entscheiden die Kundinnen und Kunden selbst, wo sie ihr Geld ausgeben – und wer günstige Preise anbietet, soll davon auch profitieren“, so Taborsky abschließend.