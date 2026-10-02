Ludwig und Kaup-Hasler zum Tod von Ingrid Wiener

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagieren Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod der Künstlerin Ingrid Wiener. „Mit Ingrid Wiener verliert Wien eine außergewöhnliche Künstlerin, die mit ihrer Arbeit Maßstäbe gesetzt und mit großer Eigenständigkeit neue Wege in der Kunst eröffnet hat. Ihr Wirken als Pionierin der feministischen Avantgarde bleibt für die Kunststadt Wien von bleibender Bedeutung“, so Bürgermeister Ludwig.

„Ingrid Wiener hat das Textile als künstlerisches Medium radikal erweitert und damit traditionelle Zuschreibungen ebenso hinterfragt wie den Blick auf Kunst selbst“, würdigt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die Verstorbene. „Ihre Webarbeiten, Gobelins und Traumbilder sind Ausdruck einer unverwechselbaren Bildsprache, die internationale Anerkennung gefunden hat. Ebenso prägend war ihre Rolle als Teil der Wiener Avantgarde, wo sie nicht nur künstlerisch, sondern auch mit ihrer Haltung und ihrer Experimentierfreude Maßstäbe setzte.“

Ingrid Wiener, 1942 in Wien geboren, war in ihrer Jugend eng mit der „Wiener Gruppe“ verbunden und wirkte bei Aktionen mit. Ihre ersten Gobelins entstanden gemeinsam mit VALIE EXPORT, später arbeitete sie mit Dieter Roth und Christian Ludwig Attersee. Neben ihrer künstlerischen Arbeit wurde sie auch als Chefköchin bekannt: Sie betrieb das legendäre Künstlerlokal wie das „Exil“, das sich zu einem Treffpunkt der internationalen Avantgarde entwickelte, und verband Kochen dabei immer wieder mit Performance und Kunst.

„Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freund*innen und allen, die Ingrid Wiener als inspirierende Persönlichkeit und Wegbegleiterin geschätzt haben“, so Ludwig und Kaup-Hasler abschließend.

Für ihr Wirken wurde Ingrid Wiener 2024 mit dem Österreichischen Kunstpreis für Bildende Kunst ausgezeichnet.