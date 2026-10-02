  • 02.10.2026, 15:29:02
  • /
  • OTS0131

Das Belvedere trauert um Ingrid Wiener

Mit Ingrid Wiener verlieren wir eine außergewöhnliche Künstlerin, die ihren eigenen Weg ging und die Grenzen zwischen Kunst und Leben immer wieder öffnete. Dem Belvedere war sie über viele Jahre hinweg verbunden. Wir werden sie als Künstlerin und als langjährige Wegbegleiterin des Hauses vermissen.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere

1/1
Wien (OTS) - 

Mit großer Trauer nimmt das Belvedere Abschied von Ingrid Wiener. Die 1942 in Wien geborene Künstlerin entwickelte ein unverwechselbares Werk zwischen Gobelins, Traumzeichnungen, Film und musikalischer Performance. In ihren Gobelins verwob sie Beobachtungen, Gegenstände und Erinnerungen aus ihrem Alltag zu einer ebenso eigenwilligen wie persönlichen Bildsprache.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: Mit Ingrid Wiener verlieren wir eine außergewöhnliche Künstlerin, die ihren eigenen Weg ging und die Grenzen zwischen Kunst und Leben immer wieder öffnete. Dem Belvedere war sie über viele Jahre hinweg verbunden. Wir werden sie als Künstlerin und als langjährige Wegbegleiterin des Hauses vermissen.

Ingrid Wieners mehrteilige Installation Norden (2010–2012) befindet sich in der Sammlung des Belvedere. Dem Belvedere war sie auch durch zahlreiche Besuche und Begegnungen verbunden: Im Juni 2019 trat sie etwa im Belvedere 21 im Rahmen der Selten gehörten Musik gemeinsam mit Christian Ludwig Attersee, Markus Lüpertz, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm und Oswald Wiener auf. Zuletzt war sie beim Fest zum 85. Geburtstag ihrer langjährigen Freundin und künstlerischen Weggefährtin VALIE EXPORT im Belvedere zu Gast.

In Gedanken sind wir bei ihrer Familie, ihren Freund*innen und Weggefährt*innen.

Rückfragen & Kontakt

Belvedere Public Relations
Irene Jäger
Telefon: 0664800141185
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Belvedere

Rückfragen & Kontakt

Belvedere Public Relations
Irene Jäger
Telefon: 0664800141185
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright