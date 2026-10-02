Das Belvedere trauert um Ingrid Wiener

Wien (OTS) -

Mit großer Trauer nimmt das Belvedere Abschied von Ingrid Wiener. Die 1942 in Wien geborene Künstlerin entwickelte ein unverwechselbares Werk zwischen Gobelins, Traumzeichnungen, Film und musikalischer Performance. In ihren Gobelins verwob sie Beobachtungen, Gegenstände und Erinnerungen aus ihrem Alltag zu einer ebenso eigenwilligen wie persönlichen Bildsprache.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: Mit Ingrid Wiener verlieren wir eine außergewöhnliche Künstlerin, die ihren eigenen Weg ging und die Grenzen zwischen Kunst und Leben immer wieder öffnete. Dem Belvedere war sie über viele Jahre hinweg verbunden. Wir werden sie als Künstlerin und als langjährige Wegbegleiterin des Hauses vermissen.

Ingrid Wieners mehrteilige Installation Norden (2010–2012) befindet sich in der Sammlung des Belvedere. Dem Belvedere war sie auch durch zahlreiche Besuche und Begegnungen verbunden: Im Juni 2019 trat sie etwa im Belvedere 21 im Rahmen der Selten gehörten Musik gemeinsam mit Christian Ludwig Attersee, Markus Lüpertz, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm und Oswald Wiener auf. Zuletzt war sie beim Fest zum 85. Geburtstag ihrer langjährigen Freundin und künstlerischen Weggefährtin VALIE EXPORT im Belvedere zu Gast.

In Gedanken sind wir bei ihrer Familie, ihren Freund*innen und Weggefährt*innen.