  • 02.10.2026, 15:26:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Köpfe, Inhalte, Egos: Wer führt die SPÖ?“

Am 4. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Rohrer, Nusser, Riedmann und Hager

Wien (OTS) - 

Im Ringen um die SPÖ-Spitze könnte am Sonntag eine Entscheidung fallen. Die zentralen Akteure treffen aufeinander: Wer kann die Partei künftig führen? Susanne Schnabl diskutiert am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in „Das Gespräch“ mit ihren Gästen am Abend über den Ausgang der Krisensitzungen und über die grundsätzliche Frage dahinter: Geht es in der Politik um Inhalte und Überzeugungen – oder zunehmend um Personen, Macht, Einfluss und mediale Wirksamkeit? Was steht für die SPÖ und in weiterer Folge für die Regierung auf dem Spiel? Gastgeberin Susanne Schnabl diskutiert mit (aktuelle Änderungen vorbehalten):

Anneliese Rohrer
„Die Presse“

Christian Nusser
„Kronen Zeitung“

Gerold Riedmann
„Der Standard“

Johanna Hager
„Kurier“

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