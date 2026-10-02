- 02.10.2026, 14:15:03
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AVISO: VSStÖ startet Sozialpolitische Kampagne „Karten neu mischen“
Kampagnenauftakt des VSStÖ mit öffentlicher Aktion am 5. Oktober 2026 in Wien
Der Verband Sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ) startet am 5. Oktober 2026 die neue sozialpolitische Kampagne „Karten neu mischen“. Zum Auftakt findet in Wien eine öffentliche Aktion statt. Dabei wollen wir als VSStÖ die prekäre Lage der Studierenden aufzeigen.
Wann: 5. Oktober 2026, 08:00
Wo: TU Hauptgebäude, Wien Karlsplatz 13 1040 Wien
Mit:
Sina Lenherr, Bundesvorsitzende
Selina Wienerroither, ÖH Vorsitzteam
Lena Berkmann, Vorsitzende der Sektion Wien
Ronja Blasounig, Sozialsprecherin
Vanessa Hoffellner, Feministische Sprecher_in
Samuel Eberl, Pressesprecher
Für Medien stehen vor Ort Ansprechpartner_innen für Statements und Gespräche zur Verfügung. Es bestehen Foto- und Videomöglichkeiten.
Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen.
Rückfragen & Kontakt
VSStÖ
Samuel Eberl (er/ihm)
Telefon: +43 676 3858813
E-Mail: [email protected]
Website: https://vsstoe.at
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