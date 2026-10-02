  • 02.10.2026, 14:15:03
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  • OTS0124

AVISO: VSStÖ startet Sozialpolitische Kampagne „Karten neu mischen“

Kampagnenauftakt des VSStÖ mit öffentlicher Aktion am 5. Oktober 2026 in Wien

Wien (OTS) - 

Der Verband Sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ) startet am 5. Oktober 2026 die neue sozialpolitische Kampagne „Karten neu mischen“. Zum Auftakt findet in Wien eine öffentliche Aktion statt. Dabei wollen wir als VSStÖ die prekäre Lage der Studierenden aufzeigen.

Wann: 5. Oktober 2026, 08:00
Wo: TU Hauptgebäude, Wien Karlsplatz 13 1040 Wien

Mit:
Sina Lenherr, Bundesvorsitzende

Selina Wienerroither, ÖH Vorsitzteam

Lena Berkmann, Vorsitzende der Sektion Wien

Ronja Blasounig, Sozialsprecherin

Vanessa Hoffellner, Feministische Sprecher_in

Samuel Eberl, Pressesprecher

Für Medien stehen vor Ort Ansprechpartner_innen für Statements und Gespräche zur Verfügung. Es bestehen Foto- und Videomöglichkeiten.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt

VSStÖ
Samuel Eberl (er/ihm)
Telefon: +43 676 3858813
E-Mail: [email protected]
Website: https://vsstoe.at

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