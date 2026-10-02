- 02.10.2026, 14:09:33
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GRÜNE — TERMINE
Von 05. Oktober bis 08. Oktober
Montag, 05. Oktober
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagne in Vorarlberg mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, Landessprecher Daniel Zadra und Landessprecherin Eva Hammerer
Ort: Marktplatz, 6850 Dornbirn
18:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Podiumsdiskussion von idëmo! - noch lange keine Reform der Staatsbürgerschaft teil
Ort: Ministry of Artists am Allerheiligenplatz 15, 1200 Wien
Dienstag, 06. Oktober
10:00 Uhr: Pressekonferenz „Österreichs Steuerfluchtwege“ mit Bundessprecherin Leonore Gewessler
Ort: Vor der Wiener WKO, Straße der Wirtschaft 1, 1020 Wien
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagne in Niederösterreich mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Landessprecherin Helga Krismer
Ort: Südtiroler Platz (Nähe Steinertor), 3500 Krems
Mittwoch, 07.Oktober
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagne in der Steiermark mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Sandra Krautwaschl
Ort: Café Kork, Lessingstraße 25, 8010 Graz
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Podiumsdiskussion „Justizpolitik 2030: Fünf Positionen für die nächste Regierung“ teil
Ort: Großer Festsaal der Uni Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien
Donnerstag, 08. Oktober
16:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der StoP-Demo „Für gewaltfreie LEBEN von Mädchen* und Frauen*" teil
Ort: EqualiZ Villach, Italiener Straße 17, 9500 Villach
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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