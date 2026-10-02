David Garrett und Haya Molcho in „Willkommen Österreich“ am 6. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit Musik, Kulinarik und Synchron-Anarchie geht es am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, ab 22.00 Uhr in ORF 1 – und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON – durch DIE.NACHT. Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ Stargeiger David Garrett und Köchin Haya Molcho. Um 23.00 Uhr nehmen Peter Hörmanseder und Robert Stachel in „Maschek“ den vergangenen Monat ins Visier – von der UN-Vollversammlung in New York bis zum neuen norwegischen König. Abschließend um 23.25 Uhr lädt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Dass alles schmeckt, was Haya Molcho auf den Tisch zaubert, ist längst bekannt. Wie man durch ihre soeben erschienene, kulinarische Autobiografie auch Erinnerungen schmecken kann, verrät die Starköchin im „Willkommen Österreich“-Talk. Unsterblich ist auch das Vermächtnis von Mozart, Debussy und John Williams. Der deutsch-amerikanische Stargeiger David Garrett setzt diesen bedeutenden Komponisten mit seinem neuen Album „Immortal“ ein musikalisches Denkmal. Mit Stermann und Grissemann plaudert der Rockstar unter den klassischen Musikern über die Unsterblichkeit der Kunst und wie er dem großen Vermächtnis seiner Vorgänger neues Leben einhaucht.

„Erinnerungen, die schmecken. Meine kulinarische Autobiografie“ heißt das neue Buch der Bestsellerautorin, Köchin und Gründerin des NENI am Wiener Naschmarkt, Haya Molcho. Darin erzählt sie ihre Lebensgeschichte in Gerichten, Farben, Düften und Aromen. Welche Rezepte die nächsten Kapitel in Molchos Leben wohl hervorbringen und welche Gerichte und Aromen den Lebensweg von Stermann und Grissemann am besten beschreiben, erfährt das Publikum in „Willkommen Österreich“.

Auch David Garrett hat bereits (Musik-)Geschichte geschrieben: Er verbindet Rockstar-Charisma mit klassischer Virtuosität an der Geige. Garrett verkaufte mehr als drei Millionen Alben, bekam 24 Gold- und 16 Platin-Auszeichnungen und wird als „Jimi Hendrix der Geiger“ von seinen Fans verehrt. Mit seinem neuen Album „Immortal“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, bedeutenden klassischen Komponisten mit eigenen, neuen Arrangements gerecht zu werden.

„Maschek“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Was war los im vergangenen Monat? Diese Frage erörtern Peter Hörmanseder und Robert Stachel in ihrer neuen Ausgabe von „Maschek“. Wichtig war den beiden Synchron-Anarchos die UN-Vollversammlung in New York. Sie schauen Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Packen zu und enthüllen dabei einen halblegalen Nebenerwerb des Staatsoberhaupts. Auch die immense Hitze des Sommers ist für Maschek noch ein Thema, denn sie haben dazu ein Klimaphänomen entdeckt. Ein Wald in Österreich hat trotz Hitze immer Wasser. Und zu tun hat alles mit dem Ende der Schultafeln. Zum traurigen Jahrestag von 9/11 entwickeln Maschek eine Fiktion: Was, wenn die Geschichte nach dem Attentat anders gelaufen und die Welt und damit Österreich im Chaos versunken wäre – ein Blick in den Regierungsbunker von der Maschek-Seite. Themen wie der neu gefundene Ötzi, Kanadas EU-Interesse, DJ Ötzis Treffen mit Hansi Hinterseer, David Alaba in Italien sowie die Verbindung des neuen norwegischen Königs zu Matthias Strolz runden diese Monatsausgabe ab. Und wieder gilt: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.