„Thema“: Österreich – Land der Waffen?

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 5. Oktober 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Österreich: Land der Waffen?

„Ich brauche zwei Waffen für die Selbstverteidigung. Eine in der Trafik und eine zu Hause“, sagt Wolfgang Havle. Der Trafikant wurde achtmal überfallen. Mit einer Schusswaffe fühlt er sich sicher. Ob als Sport oder zur Selbstverteidigung: Immer mehr Menschen in Österreich bewaffnen sich. Fast 1,6 Millionen legale Schusswaffen sind in Österreich registriert, rund 38.000 mehr als vergangenes Jahr, obwohl das Waffengesetz verschärft wurde. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums, die der Tageszeitung „Der Standard“ vorliegen. Bedeutet eine Waffe wirklich mehr Sicherheit? Laura Mlakar, Flora Neubert und Pia Bichara berichten.

Langes Leben – gibt es das Geheimnis der 100-Jährigen?

„Ich stehe prinzipiell um acht Uhr auf, dann mache ich mir einen Kaffee, frühstücke, räume alles weg und lese ausgiebig die Zeitung.“ Annemarie Brüller hat vor Kurzem ihren 102. Geburtstag gefeiert. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie allein in ihrer Wohnung im dritten Wiener Gemeindebezirk. „Das Faszinierende an über 100-Jährigen ist, dass sie das nicht als besonderes Ding sehen, sondern sie leben jeden Tag ganz bewusst“, sagt der Altersforscher Thomas Dorner. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Sylvia Unterdorfer hat mit Menschen gesprochen, die älter als hundert Jahre sind.

Bäuerin aus Leidenschaft – Quereinsteigerinnen am Hof

„Ich war Juristin bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht. In Amsterdam habe ich Martin aus Oberösterreich kennengelernt. Nach eineinhalb Jahren Fernbeziehung bin ich ins Innviertel übersiedelt und heute produziere ich Bio-Heumilch“, sagt Hanneke Feichtenschlager. Quereinsteigerinnen bringen oft frischen Wind auf die Höfe, vor allem, was Nachhaltigkeit und Klimawandelanpassung betrifft. Wie auch eine ehemalige Flugbegleiterin erzählt, die jetzt im Weinviertel Getreide anbaut. Eine Reportage von Serhat Türkyilmaz und Markus Waibel.

Austropop gestern und heute – Georg Danzer wäre 80

Auch wenn sein Tod schon fast 20 Jahre zurückliegt – Georg Danzer hat bis heute viele Fans, darunter auch viele junge Menschen. Eine ganze Reihe von Musikerinnen und Musikern singt heute wieder im Wiener Dialekt und nimmt Anleihen am Wienerlied und Austropop der 1970er und 1980er Jahre. Die erfolgreiche Wiener Band Laurenz Nikolaus gehört dazu. In ihrer Musik spiegeln sich die Melancholie und der Schmäh aus Georg Danzers Liedern wider. Und auch an den Themen, die damals bewegt haben, hat sich heute wenig geändert. Eva Kordesch blickt zurück auf die Gedankenwelt Georg Danzers und begleitet die Band Laurenz Nikolaus ins Studio. Alles zum aktuellen Danzer-Programmschwerpunkt im ORF ist via https://presse.ORF.at abrufbar.