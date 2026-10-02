- 02.10.2026, 13:31:36
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Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), im Ö1-„Journal zu Gast“ am 3. Oktober
Die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), ist am Samstag, dem 3. Oktober 2026, bei Klaus Webhofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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