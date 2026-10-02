  • 02.10.2026, 13:05:03
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FPÖ-Antauer: „FPÖ-Politik wirkt! Auch Asylheim Schrems wird zugesperrt“

Evaluierung fruchtet: Bereits sechstes Heim in NÖ schließt seine Pforten

Sankt Pölten (OTS) - 

„Der Schutz unserer Landsleute hat für uns immer Priorität, und wir wollen Niederösterreich als Asylstandort möglichst unattraktiv machen“, kündigt FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer die Schließung der Asylunterkunft in Schrems (Bezirk Gmünd) mit Ende des Jahres an.

Nach Michelhausen (Bezirk Tulln), Bruck, Schottwien (Bezirk Neunkirchen), St. Pölten und Tulln im Spätsommer ist der Standort Schrems bereits das sechste Heim, das im Rahmen der angekündigten Asylheim-Evaluierung geschlossen werden kann.

„Wir schieben dem Geschäftsfeld Asyl und illegaler Migration in Niederösterreich gezielt einen Riegel vor. Der Weg, den wir Freiheitliche in NÖ gehen, ist der richtige. Ein Blick ins rote Asyl-Schlaraffenland Wien bestätigt unseren Weg eindeutig“, schließt Martin Antauer.

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