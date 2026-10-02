Vida fordert reale Lohnerhöhungen für Beschäftigte, für Betriebe sollen Nächtigungssteigerungen reichen

Wien (OTS) -

Vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit fordert für Beschäftigte höhere Einkommen, aber die Arbeitgeber sollen sich mit Nächtigungssteigerungen zufrieden geben. Dabei, so Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, wisse auch Hebenstreit: „Nächtigungsrekorde zahlen keine Rechnungen – und das müssen am Ende des Tages beide Seiten, die Betriebe noch mehr und viel höhere als die Beschäftigten.“

ÖHV-Vorschlag: Pakt für mehr Wertschöpfung und mehr Netto vom Brutto

Anstelle gegenseitiger Vorwürfe schlägt die ÖHV der Gewerkschaft den gemeinsamen Kampf gegen die Kostentreiber auf beiden Seiten vor: „Von jeder Lohnerhöhung kassiert der Staat den größten Teil. Das ärgert Beschäftigte und Betriebe gleichermaßen. Da sitzen wir nicht auf gegenüberliegenden Seiten des Tisches, sondern auf derselben", so Gratzer. „Wir können einander über die Medien Bosheiten ausrichten oder gemeinsam versuchen, etwas für unsere Mitglieder, für das Land und die Leute zu erreichen. Dafür gibt es die Gewerkschaft, dafür gibt es die Branchenvertretungen", lädt Gratzer die Vida zu Gesprächen ein. Inhalt der Gespräche könne alles sein, was Betriebe und Beschäftigte entlastet: „Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse, ein Pressefoto von ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer hier zum Download.