SPÖ-Termine von 5. bis 11. Oktober 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 5. Oktober 2026

11.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt an der Pressekonferenz „Autobahnbau in Österreich unter NS-Herrschaft“ teil (ASFINAG, Austro Tower, Schnirchgasse 17, 2. Stock Presseraum, 1030 Wien (U3-Station Erdberg)).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Raimund Löw im Gespräch mit Cas Mudde, Erin Kristin Jenne und Reinhard Heinisch zum Thema „Realignment in America. How the Midterm Elections 2026 are shaping the Future“. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/realignment-in-america-how-the-midterm-elections-2026-are-shaping-the-future (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 6. Oktober 2026

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (5. bis 8. Oktober) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mde40f8449d949a2a1c19e6a0ea68e8cc).

13.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler spricht Grußworte bei der Eröffnung des Gedenkorts Gunskirchen. Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Eröffnung teil.

17.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner bei der „For Women in Science“-Preisverleihung 2026 (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Robert Misik im Gespräch mit Ilkim Erdost, Markus Brunner, Eva Zeglovits und Wolfgang Schröder zum Thema „Erziehung zur Grausamkeit. Die Massenpsychologie des neuen Faschismus“. Info und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/erziehung-zur-grausamkeit-die-massenpsychologie-des-neuen-faschismus(Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 7. Oktober 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

12.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner spricht die Eröffnungsworte beim Tier & Recht-Tag 2026 (Tierschutz Ombudsstelle Wien); Urania (Dachsaal).

20.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler bei der Filmvorführung „Bruno - Der junge Kreisky“ mit anschließender Podiumsdiskussion mit Regisseur Sicheritz (Filmcasino).

DONNERSTAG, 8. Oktober 2026

Bundesminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (Ecofin) in Luxemburg teil.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler spricht Begrüßungsworte bei der Eröffnung der Cable Days (Design Center Linz).

10.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Jubiläumsfeier „60 Jahre JKU Linz“ teil (JKU Linz).

17.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zum Start der Veranstaltungsreihe „(S)caring Masculinities: Fürsorgliche Männlichkeit neu denken“. Die Reihe startet mit dem Thema „Männlichkeit in der Krise“ mit Tara Pire und Simon Březina. (Online-Termin; Info und Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/s-caring-masculinities-fursorgliche-mannlichkeiten-neu-denken).

18.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Festakt 30 Jahre USTP (FH St. Pölten) teil (Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten).

FREITAG, 9. Oktober 2026

Bundesminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (Ecofin) in Luxemburg teil.

19.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner ist auf Wahlkreistour in Oberösterreich (Landesmusikschule, 4210 Gallneukirchen).

(Schluss) bj/lw