4. 10., Welttierschutztag: 20 Jahre Tierschutz macht Schule

Wien (OTS) -

Seit zwei Jahrzehnten stellt der Verein „Tierschutz macht Schule“ den österreichischen Schulen Unterlagen und Workshops zur Verfügung, damit Kinder und Jugendliche den richtigen und respektvollen Umgang mit Tieren erlernen.

Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“, zieht eine Erfolgsbilanz: „Bis dato wurden 1,5 Millionen Materialien in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verwendet. Das enorme Interesse zeigt, wie wichtig die Vermittlung von Tierschutz ist.“

Das erste Material von „Tierschutz macht Schule“ war das Unterrichtsheft „Tierprofi – Heimtiere: Tiere daheim – verstehen und richtig halten“. Mag. Daniela Lipka, Autorin der Unterrichtshefte sowie der Drehbücher für die Schulfilme, erinnert sich an die Überlegung zum Start der Bestseller-Broschüren: „Es sollte kein trockener Lernstoff werden, sondern die Kinder werden mit einem Maskottchen, Geschichten und Rätselaufgaben dafür begeistert, und dadurch verstehen sie die Tiere besser.“

Lea Mirwald, MSc, ergänzt: „Neben der kreativen Umsetzung der Tierschutzbildung ist es uns wichtig, dass alle Unterlagen fachlich aktuell und fundiert sind. Deshalb werden sie in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Zoologie, Veterinärmedizin und Pädagogik entwickelt, aktualisiert und von unserem wissenschaftlichen Beirat vor der Freigabe geprüft.“

Wer nun neugierig geworden ist, wie viele Themen und Materialien der Verein „Tierschutz macht Schule“ mittlerweile anbietet, kann einen Blick auf das umfangreiche Angebot werfen, in dem auch Schulfilme und Onlinematerialien enthalten sind. Generell sind für Pädagoginnen und Pädagogen die Materialien in Klassenstärke kostenlos, exklusive Versand, erhältlich. Als Dank für das große Interesse gibt es jetzt das Jubiläumsgeschenk:

Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2026 sind die kostenlosen Materialien für Pädagoginnen und Pädagogen versandkostenfrei erhältlich.

Mehr unter: www.tierschutzmachtschule.at