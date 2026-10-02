FPÖ – Resch: Jährliche Öffi-Abzocke ist ein Skandal

Wien (OTS) -

Als „unverschämte Abzocke auf dem Rücken der Wiener“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch die nächste angekündigte Tariferhöhung bei den Wiener Linien. Erst mit Jahresbeginn wurde die Jahreskarte von 365 auf 467 Euro verteuert, 2027 folgt bereits der nächste Preisschub. Besonders dreist ist für Resch der von der rot-pinken Stadtregierung beschlossene Automatismus, mit dem die Öffi-Tarife künftig jedes Jahr erhöht werden. „Das ist ein handfester Skandal. Die Wiener zahlen immer mehr und bekommen dafür überfüllte Garnituren, Störungen, lange Intervalle und ein Öffi-Netz, das an vielen Stellen an seine Belastungsgrenze stößt. SPÖ und NEOS haben aus den Wiener Linien eine automatische Abkassiermaschine gemacht: Statt die Leistungen zu verbessern und die Menschen zu entlasten, wird ihnen Jahr für Jahr noch tiefer in die Tasche gegriffen. Diese schamlose Gebührenpolitik muss beendet werden. Wir Freiheitliche fordern die Rückkehr zur 365-Euro-Jahreskarte sowie die Wiedereinführung des Seniorentickets und ein Ende der jährlichen Öffi-Abzocke“, so Resch.