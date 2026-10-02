SPÖ-Seltenheim zur September-Inflation: „Trumpflation befeuert Teuerung – SPÖ wird bei Bekämpfung der Teuerung nicht lockerlassen“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigt die heute, Freitag, veröffentlichte Schnellschätzung zur September-Inflation, wie sehr die Trumpflation Österreich belastet. „Der Iran-Krieg von Kickls Idol Trump befeuert die Teuerung in Österreich und treibt die Treibstoff- und Heizölpreise nach oben. Umso wichtiger ist daher der entschlossene Kampf der SPÖ gegen die Teuerung, in dem die SPÖ keinen Millimeter nachlassen wird. Die SPÖ mit Andreas Babler an der Spitze ist in der Regierung Garantin dafür, dass sich die Fehler der Vorgängerregierung nicht wiederholen. Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen, sondern greifen ein. Ohne SPÖ hätte es die so wichtige Verlängerung und Verschärfung der Spritpreisbremse nicht gegeben, die eine Tankfüllung im Schnitt um rund 6 Euro billiger macht. Mit der von der SPÖ durchgesetzten Spritpreisbremse nehmen wir einen der stärksten Preistreiber direkt ins Visier“, betont Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied. Während Kickl seinem Idol Trump die Mauer macht und allen Ernsts behauptet, die hohen Spritpreise hätten nichts mit Putin und Trump zu tun, tut die SPÖ alles, um die Teuerung bestmöglich zu dämpfen. Der Unterschied könnten nicht deutlicher sein: Während die Dagegen-Partei FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt hat, handelt die SPÖ und setzt eine Anti-Teuerungsmaßnahme nach der anderen um – angefangen von der Mietpreisbremse über den Strom-Sozialtarif und den 10-Cent-Strompreisdeckel bis zur Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und der verschärften Spritpreisbremse. All diese Maßnahmen zeigen: Die SPÖ in der Regierung ist und bleibt der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, betont Seltenheim. (Schluss) mb/bj