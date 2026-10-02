VORward 2026: Jetzt sind die Fahrgäste am Zug

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Wer bringt seine Fahrgäste Tag für Tag trotz Frühverkehr mit einem Lächeln ans Ziel? Wer sorgt im Zug dafür, dass sich Reisende gut aufgehoben fühlen? Und welcher Bedarfsverkehr überzeugt die Menschen in seiner Region? Beim VORward 2026 sind jetzt die Fahrgäste gefragt: Ab sofort bis einschließlich 26. Oktober kann in drei Kategorien für die persönlichen Favoriten einmal täglich abgestimmt werden. Das Online-Voting ist unter https://www.VOR.at/vorward abrufbar.

Mit dem VORward zeichnet der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) auch 2026 besondere Leistungen, engagierte Persönlichkeiten und Projekte im Öffentlichen Verkehr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aus. Insgesamt werden neun VORwards vergeben. Über sechs Auszeichnungen entscheiden Fachjurys, in drei Kategorien liegt die Entscheidung bei den Fahrgästen.

Der Öffentliche Verkehr lebt von den Menschen, die ihn Tag für Tag ermöglichen

„Ein leistungsfähiger Öffentlicher Verkehr lebt von den Menschen, die ihn Tag für Tag mit Kompetenz, Engagement und großer Verlässlichkeit möglich machen. Mit dem VORward holen wir herausragende Persönlichkeiten, innovative Projekte und jene Teams vor den VORhang, deren Arbeit für die Fahrgäste oft nicht sichtbar, aber unverzichtbar ist. Ihnen allen möchten wir mit dieser Auszeichnung die verdiente Anerkennung geben“, betont die VOR-Geschäftsführung, Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Die Gewinner:innen werden im November bei der VORward-Preisverleihung in Deutschkreutz ausgezeichnet. Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung ist neben dem VOR das Land Burgenland.

Drei Kategorien, eine Entscheidung: Das Publikum stimmt ab

Buslenker:innen und Zugbegleiter:innen sind für die Fahrgäste die Gesichter des Öffentlichen Verkehrs. Sie sorgen nicht nur dafür, dass Menschen sicher ankommen, sondern helfen weiter, informieren und sind oft dann zur Stelle, wenn unterwegs Unterstützung gebraucht wird. Beim VORward können Fahrgäste jene Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, deren Einsatz ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist.

Erstmals steht heuer außerdem der beste Bedarfsverkehr der Ostregion zur Wahl. Bedarfsverkehre ergänzen das klassische Linienangebot dort, wo flexible Lösungen gefragt sind, und schaffen wichtige Verbindungen je nach Angebot von Haltepunkten oder direkt von der Haustüre zu wichtigen Zielen und Anschlüssen an höherrangige Verkehrsmittel wie Bahn, Bus oder U-Bahn. Vier Angebote aus Niederösterreich, eines für das ganze Burgenland und aus Wien Donaustadt stellen sich dem Publikumsvoting.

In diesen drei Kategorien kann abgestimmt werden:

Beliebteste:r Buslenker:in

Nominiert sind:

Andrea Spieß | Blaguss | Wien-Industrieviertel

Klaus Scheder | Verkehrsbetriebe Burgenland | Wien-Burgenland

Lukas Gruber | Postbus | Most- und Waldviertel

Miki Vasik | Blaguss | Wien-Industrieviertel-Burgenland

Beliebteste Zugbegleiter:in

Nominiert sind:

András Horváth | Raaberbahn

Andreas Aanwar Sharef | Westbahn

Claudia Kadlec | ÖBB

Muhammed Karakaya | ÖBB

Bester Bedarfsverkehr

Nominiert sind:

Anrufsammeltaxi TriXi - Oberes Triestingtal

BAST – Burgenländisches Anruf-Sammeltaxi

leoPOLDI Ebreichsdorf

leoPOLDI Mostviertel West

MaXi TaXi – Wiener Neustadt

WienMobil Hüpfer – Wien Donaustadt

Auf https://www.VOR.at/vorward werden alle Nominierten und Angebote näher vorgestellt. Dort kann von 2. bis einschließlich 26. Oktober einmal täglich abgestimmt werden.

Sechs weitere VORwards werden von Fachjurys vergeben

Neben den drei Publikumspreisen werden sechs weitere Auszeichnungen von Fachjurys vergeben. Damit werden Projekte, Maßnahmen, Persönlichkeiten und Teams gewürdigt, die den Öffentlichen Verkehr in der Ostregion mit ihrem Einsatz und ihren Ideen weiterentwickeln.

Fachjurys entscheiden in den Kategorien:

Beste Maßnahme(n) für Barrierefreiheit und Inklusion

Award für Innovation im Öffentlichen Verkehr

Bestes Kund:innen-Service

Vor den VORhang (Team-Award)

Lifetime Award Mitarbeiter:innen

Lifetime Award für Unternehmer:innen

Jetzt sind die Fahrgäste am Zug!