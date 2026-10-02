Nations League: Bis zu 933.000 sahen Österreichs Aufholjagd gegen Irland

Wien (OTS) -

Es war eine Aufholjagd von 0:2 auf 2:2 und bis zu 933.000 Fans ließen sich gestern, am 1. Oktober 2026, Österreichs Nations-League-Spiel gegen Irland live via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 816.000 (erste Halbzeit) bei 33 Prozent Marktanteil dabei, in den jungen Zielgruppen wurden 44 bzw. 53 Prozent MA erreicht.

Über den historischen ersten Punktegewinn in der Champions League konnten sich ebenfalls gestern die Frauen von Austria Wien freuen, die im Match gegen Inter Mailand live in ORF SPORT + zu sehen waren: Bis zu 69.000 Fans waren live dabei, im Schnitt waren es in Halbzeit zwei 52.000. In der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre lag der Marktanteil bei sechs Prozent.

Die erste Nations-League-Session beendet dann am Sonntag, dem 4. Oktober, ab 17.30 Uhr in ORF 1 das Spiel Kosovo – Österreich in Pristina. Die Kommentatoren heißen Oliver Polzer und Roman Mählich, Rainer Pariasek, Andreas Ivanschitz und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Auch die ORF-Videostreams der Österreich-Spiele bei der UEFA Nations League stehen bei den Sportfans weiterhin hoch im Kurs: Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand der gestrigen Partie Irland – Österreich (inkl. Vor- und Nachberichterstattung) erzielten in Österreich bisher insgesamt 10,6 Millionen Nutzungsminuten, 640.000 Bruttoviews (Videostarts) und 216.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream war Halbzeit 1 mit einer Durchschnittsreichweite von 75.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.