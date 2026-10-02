Das Ö3-Mental-Health-Festival als On Air-Schwerpunktwoche: Wer hört dich, wer hört dir zu? (5.-10. Oktober)

Wien (OTS) -

Bereits zum vierten Mal veranstaltet Ö3 rund um den Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober das Ö3-Mental-Health-Festival – im Radio und in allen Ö3-Kanälen. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die uns alle betrifft: Wer hört dich? Wer hört dir zu – mit deinen Herausforderungen, Wünschen, Rückschlägen und Problemen? Wie oft sagen wir auf die Frage „Wie geht’s dir?“ einfach „Alles gut!“ und sprechen nicht darüber, was uns tatsächlich beschäftigt? Und wie oft hören wir bei anderen nicht genauer hin, weil wir uns überfordert fühlen? Wir wollen mit diesem Schwerpunkt dazu beitragen, dass wir uns mit unseren Gefühlen und Problemen nicht alleine fühlen und den Mut haben, darüber zu sprechen. Denn psychische Gesundheit beginnt damit, offen, vorurteilsfrei und vertrauensvoll über das zu sprechen, was uns belastet – und dafür brauchen wir Menschen, die wirklich zuhören.

Die Schwerpunktwoche: Zu hören von 5. bis 10. Oktober auf Ö3

„Wer hört dir zu?“ Und genauso wichtig: „Hörst du zu?“ Das Thema begleitet uns die ganze Woche über auf Ö3 und in allen Ö3-Kanälen. Wir gehen der Frage nach, welche Kraft, aber auch welche Herausforderung im „echten Zuhören“ steckt. On Air zu hören sind Singer/Songwriterin NESS, Coach Ali Mahlodji, Content-Creatorin Marlene Loos, Männer- und Paarberater Mario Dornik, Psychologe Alexander Tiesenhausen und viele mehr.

Der Aktionstag: Zu hören am 9. Oktober von 9 bis 16 Uhr auf Ö3

Am Freitag widmet Ö3 dem Thema „Zuhören“ einen ganzen Tag – und spannt den Bogen von der scheinbar ganz einfachen Frage „Wie geht’s dir?“ bis hin zum professionellen Zuhören bei einer Therapie. Ö3 macht zum Thema, was uns belastet und überlastet – zu Hause, im Familien- und Freundeskreis, am Arbeitsplatz – und was richtiges Zuhören da verändern kann. Wie wir selbst zu guten Zuhörerinnen und Zuhörern werden – und was wir tun können, wenn Zuhören alleine nicht mehr reicht. Das Ö3-Mental-Health-Festival, moderiert von Susi Zuschmann, am Freitag, den 9. Oktober ab 9.00 Uhr.